The Last Of Us – Stagione 2: cast, storia, trailer e tutto ciò che sappiamo

The Last of Us – Stagione 2, la seconda stagione di The Last of Us è in arrivo dopo il primo capitolo ricco di azione dell’adattamento del videogioco della HBO. La prima stagione si è rivelata un successo: Pedro Pascal e Bella Ramsey hanno fornito interpretazioni ipnotiche nei panni di Joel ed Ellie. La chimica tra i due è unica e credibile e progredisce a ogni episodio, mentre i protagonisti formano un legame potente in un mondo post-apocalittico. A differenza di molte serie di zombie e adattamenti di videogiochi, The Last of Us investe molto tempo nel dramma dei suoi personaggi, offrendo studi avvincenti che portano a un finale memorabile (e piuttosto scioccante).

Il finale della prima stagione prepara la seconda stagione di The Last of Us in molti modi, a partire dallo scioccante dilemma di Joel, che sceglie di dare priorità alla vita di Ellie piuttosto che all’umanità dopo aver scoperto il piano delle Lucciole. Mentre Joel uccide molte persone che cercano di fermarlo in ospedale, sembra che le sue azioni avranno delle conseguenze, dato che una Lucciola è riuscita a fuggire. Dato che The Last of Us II si svolge cinque anni nel futuro, sarà interessante vedere come gli sceneggiatori e gli showrunner adatteranno nuovamente il materiale di partenza per la seconda stagione di The Last of Us.

Powered by

The Last Of Us Stagione 2 Ultime notizie

Rivelato un nuovo trailer

Con l’uscita dello show nel 2025 molto attesa, le ultime notizie arrivano sotto forma di un trailer per la stagione 2 di The Last of Us. Incorniciato da una conversazione tra il personaggio di Catherine O’Hara (che forse è una psichiatra) e Joel, il trailer va avanti e indietro tra un periodo relativamente tranquillo nell’insediamento del Wyoming e l’imminente invasione delle orde infette. Nel frattempo, lo spettro delle azioni compiute da Joel nel finale della prima stagione pesa chiaramente su di lui e potrebbe essere il cuneo che allontana Ellie da lui. Il teaser si conclude ribadendo la finestra di uscita del 2025.

Confermata la seconda stagione di The Last Of Us

Un’altra stagione è in arrivo

Il successo immediato diThe Last of Us ha portato a un rapido rinnovo, e poco dopo la première del secondo episodio dello show, la seconda stagione diThe Last of Us è stata ufficialmente rinnovata da HBO. Sembra che non ci siano grossi cambiamenti nemmeno in sala di scrittura, visto che Craig Mazin e Neil Druckmann hanno già iniziato a parlare dei loro piani per la seconda stagione e per quelle successive.

Il cast della seconda stagione di The Last Of Us

Il cast della seconda stagione di The Last of Us sarà composto dalle due star che ritornano. Dopo essersi rivelati un successo, sia Pedro Pascal che Bella Ramsey sono tornati dopo le rispettive nomination agli Emmy. Con il ritorno di Joel ed Ellie a Jackson alla fine di The Last of Us, anche Gabriel Luna ha lasciato intendere che tornerà nella seconda stagione per interpretare Tommy. Poiché è sposato con Maria, è probabile che torni anche Rutina Wesley.

Altri membri del cast confermati sono Kaitlyn Dever, che è stata scritturata per il ruolo di Abby Anderson, un soldato violento in cerca di vendetta, e Jesse di Young Mazino, che è un membro gentile e generoso della comunità. Inoltre, Isabela Merced si unisce al cast della seconda stagione nel ruolo di Dina. La vincitrice dell’Emmy Catherine O’Hara apparirà nella seconda stagione, anche se il suo ruolo non è ancora stato rivelato.

Il recente candidato all’Oscar Jeffrey Wright riprenderà il suo ruolo di Isaac Dixon dal videogioco The Last of Us II e ha parlato un po’ di quello che potrebbe accadere in termini di storyline di Isaac. In un’intervista rilasciata a TVLine, in cui ha parlato del nuovo spy drama The Agency, Jeffrey Wright ha anche accennato al fatto che la seconda stagione di The Last of Us potrebbe raccontare la storia di Issac. “La gente ha chiesto… se avremo un po’ di retroscena su Isaac? Potremmo. Potrebbe non essere bella”. Anche se questo non ci dice molto – e in effetti si rifiuta di confermare direttamente se la sua backstory farà parte della stagione – il commento sul fatto che non sarebbe bella è eloquente e suggerisce che questa sarà una parte più importante della nuova stagione.

Dettagli sulla trama di The Last Of Us – Stagione 2

La stagione 1 ha creato diversi conflitti importanti

I dettagli sulla trama della stagione 2 diThe Last of Us rivelano che alcune parti della stagione 2 esploreranno gli eventi tra la Parte I e la Parte II.

I dettagli sulla trama di The Last of Us stagione 2 rivelano che alcune parti della stagione 2 esploreranno gli eventi tra la Parte I e la Parte II. Mentre nel gioco la morte di Joel avviene molto presto, nella stagione 2 di The Last of Us potrebbe vivere più a lungo per esplorare la nuova dinamica del personaggio. Con la promessa di mostrare nuovi stadi di varianti mortali del Cordyceps, anche la storia dello show verrà probabilmente esplorata di più. Sebbene Druckmann e Mazin abbiano apportato alcune modifiche al materiale di partenza, è probabile che la seconda stagione di The Last of Us torni ad affrontare il conflitto tra Abby, Ellie e Joel.

Trailer di The Last Of Us – Stagione 2

Nell’agosto del 2024 la HBO ha pubblicato un teaser che anticipa la programmazione futura per la fine del 2024 e il 2025. La stagione 2 di The Last of Us occupa la parte più lunga del teaser e presenta un filmato di Joel che viene intervistato dal nuovo personaggio di Catherine O’Hara. Inoltre, vengono mostrate diverse grandi sequenze d’azione e piccoli scorci di Jeffrey Wright nei panni di Isaac e Isabel Merced in quelli di Dina.

A gennaio del 2025 MAX ha diffuso un nuovo teaser trailer nel quale annuncia l’uscita della seconda stagione che arriverà ad Aprile 2025.