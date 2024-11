Pedro Pascal: 10 cose che forse non sai sull’attore

Noto in televisione per alcuni ruoli di rilievo, l’attore cileno Pedro Pascal si è negli anni affermato grazie alle sue doti attoriali, che lo hanno portato a recitare in prodotti di diverso genere. Particolarmente attivo, Pascal è attualmente sulla bocca di tutti per un ruolo in cui in realtà non si mostra mai in volto, ovvero quello del Mandaloriano nella serie Disney+ The Mandalorian. Ma negli ultimi anni sono tanti i progetti a cui ha preso parte, portandolo a divenire uno dei più apprezzati e richiesti interpreti sulla piazza.

Ecco 10 cose che forse non sai di Pedro Pascal.

I film e le serie TV di Pedro Pascal

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore debutta al cinema nel 2016 con il film The Great Wall, con protagonista Matt Damon. Successivamente recita in Kingsman – Il cerchio d’oro (2017), The Equalizer 2 – Senza perdono (2018), Se la strada potesse parlare (2018), Triple Frontier (2019) e Wonder Woman 1984 (2020). Successivamente ha recitato in We Can Be Heroes (2020) Il talento di Mr. C (2022), con Nicolas Cage, Nella bolla (2022), Strange Way of Life (2023), Drive-Away Dolls (2024), The Uninvited (2024) e Il Gladiatore II di Ridley Scott (2024). Nel 2025 reciterà in The Fantastic Four: First Steps.

2. È celebre per i suoi ruoli televisivi. Pascal esordisce in televisione recitando in alcuni episodi delle serie Buffy l’ammazzavampiri (1999), Law & Order (2008), The Good Wife (2009-2011), Fuori dal ring (2011), Brothers & Sisters – Segreti di famiglia (2011), Homeland – Caccia alla spia (2012) e Red Widow (2013). Ottiene ruoli di maggior rilievo nelle serie Graceland (2013-2014) e The Mentalist (2014). Sempre nel 2014 raggiunge la notorietà interpretando il ruolo del principe Oberyn Martell nella serie Il Trono di Spade, mentre dal 2015 al 2017 ha interpretato l’ispettore Peña nella serie Netflix Narcos. Nel 2019 è poi protagonista della serie The Mandalorian, mentre del 2023 interpreta Joel in The Last of Us.

Pedro Pascal in Il Trono di Spade

3. Si è sottoposto ad un lungo allenamento. Per interpretare il principe Obery, esperto guerriero, l’attore ha dovuto prendere lezioni Wushu, un’arte marziale acrobatica. Per apprenderla al meglio l’attore ha dovuto esercitarsi molte ore al giorno, seguito da un esperto maestro. Ciò gli ha permesso però di poter eseguire lui stesso i combattimenti all’interno della serie, senza dover ricorrere ad una controfigura.

4. La sua prima scena è stata la più difficile da girare. Pascal ha affermato che il momento più difficile per lui è stato proprio durante il primo giorno di riprese, per una scena divisa con l’attore Peter Dinklage. L’attore ricorda di aver trovato la scena scritta particolarmente bene, e temeva di non riuscire a renderla al meglio e di non riuscire a reggere il confronto con l’attore di Tyrion.

Pedro Pascal in The Mandalorian

5. Non è sempre lui dentro l’armatura. L’attore, protagonista della serie basata sull’universo di Star Wars, The Mandalorian, ha affermato di non aver sempre indossato l’armatura del cacciatore di taglie. Per diverse scene sono state infatti utilizzate delle controfigure, permettendo così a Pascal di prendere parte ad altri impegni recitativi. Con la terza stagione della serie, dove il personaggio non si toglie mai il casco, è stato confermato che Pascal ha prestato solo la voce al protagonista, essendo troppo impegnato con altri progetti.

Pedro Pascal in Il Gladiatore II

6. Interpreta un coraggioso generale. Pascal è trai protagonisti del film nel ruolo di Marco Acacio, un formidabile generale romano e gladiatore. Secondo Pascal, è “un generale molto, molto bravo, il che può significare un ottimo assassino”, e per Lucius è il simbolo di tutto ciò che odia. Viene inoltre rivelato che Acacio è stato addestrato da Massimo Decimo Meridio, ma Pascal ha scelto di costruire il personaggio senza ricalcare quanto fatto da Russell Crowe con il ruolo di Massimo.

Pedro Pascal ha una malattia?

7. Soffre di un disturbo d’ansia. L’ansia è un problema di cui Pascal ha parlato apertamente in passato, rivelando che spesso mette la mano sinistra sul torso per calmarsi durante eventi pubblici. L’attore ha infatti ammesso che trovarsi davanti ad una platea di numerose persone o in situazioni dove ha tutti gli occhi puntati su di sé lo agita ed è per questo che spesso cerca il contatto di chi gli sta vicino per riuscire a calmarsi e distrarsi.

Pedro Pascal è su Instagram

8. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un proprio profilo seguito da 8,5 milioni di persone. All’interno di questo l’attore ha ad oggi pubblicato oltre 900 post ed è solito condividere fotografie scattate in momenti di svago, ma anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

La vita privata di Pedro Pascal

9. È molto riservato. Pedro Pascal è estremamente riservato riguardo la sua vita privata e sta ben attento a non condividere nessun dettaglio a riguardo. Scopriamo qui di seguito quanto sappiamo sulla sua vita fuori dal set.

Pedro Pascal ha moglie e figli?

L’attore non è mai stato sposato, né ha avuto figli. Ha però affermato di essere consapevole del meme virale online per cui lui sarebbe un “daddy” molto amato. La cosa è però riferita ai tanti ruoli avuti come figura paterna, perché nella vita reale non è un padre e ha aggiunto: “Non sarò un papà!”.

Pedro Pascal ha una fidanzata?

Nonostante le voci che negli anni lo hanno indicato come legato ad attrici come Lena Headey, Robin Tunney e Maria Dizzia, Pascal non ha mai confermato nessuna di queste relazioni e ad oggi sarebbe single.

I fratelli e la sorella di Pedro Pascal

Pascal è il secondogenito di quattro fratelli. In particolare, è nota sua sorella Lux Pascal, nota per i suoi ruoli nelle serie televisive cilene Veinteañero a los 40 e Juana Brava e nel film drammatico cileno El príncipe. Pedro l’ha poi sostenuta quando ha fatto coming out come transgender. Lux ha dichiarato: “È stato una parte importante di tutto questo. È anche un artista ed è stato una guida. È stato uno dei primi a darmi le cose che hanno formato la mia identità”.

L’età e l’altezza di Pedro Pascal

10. Pedro Pascal è nato a Santiago del Cile, in Cile, il 2 aprile 1975. L’attore è alto complessivamente 1,80 metri.

