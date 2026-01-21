The Night Agent – Stagione 3 Trailer: Peter dà la caccia a un agente governativo ribelle in episodi ad alta tensione

Netflix ha rilasciato il secondo trailer di The Night Agent – stagione 3, anticipando una missione ad altissimo rischio che porta Peter Sutherland in una caccia globale a un agente governativo fuori controllo. Dopo le conseguenze esplosive del finale della seconda stagione, i nuovi episodi alzano ulteriormente la posta in gioco, mettendo Peter al centro di una cospirazione capace di minacciare la stabilità stessa del governo degli Stati Uniti.

La terza stagione riprende direttamente dagli eventi di The Night Agent 2, che avevano spinto Peter sempre più a fondo nel mondo opaco dell’intelligence, tra insabbiamenti politici e verità scomode. Basata sul romanzo di Matthew Quirk e sviluppata per la TV da Shawn Ryan, la serie si è affermata come uno dei thriller d’azione più solidi di Netflix, capace di fondere spionaggio, complotti e conflitti personali.

Cosa aspettarsi da The Night Agent – Stagione 3

Secondo la logline ufficiale diffusa da Netflix, la stagione 3 vedrà l’agente Peter Sutherland “incaricato di rintracciare un giovane agente del Tesoro fuggito a Istanbul con informazioni governative sensibili dopo aver ucciso il suo superiore”. Da qui prende il via una spirale di eventi che conduce Peter a indagare su una rete di finanziamenti illeciti, schivando assassini a pagamento e scontrandosi con una giornalista determinata. Insieme, i due porteranno alla luce segreti sepolti e rancori irrisolti che rischiano di far crollare l’intero sistema — e di costare loro la vita.

Il trailer prepara il terreno per quella che si preannuncia come la stagione più adrenalinica della serie. Tra inseguimenti internazionali, alleanze ambigue e verità pericolose, The Night Agent 3 sembra pronta a spingere al massimo tensione, spettacolo e crescita del personaggio, confermando la direzione sempre più ambiziosa del racconto.

Gabriel Basso torna nei panni di Peter Sutherland, affiancato da un cast corale che include Louis Herthum, Stephen Moyer, Callum Vinson, David Lyons, Fola Evans-Akingbola, Jennifer Morrison, Albert Jones, Ward Horton e Genesis Rodriguez. Con così tanti “power players” in gioco, la nuova stagione promette di complicare ulteriormente le relazioni di Peter, mettendo alla prova la sua lealtà verso l’istituzione che serve.

Assente in questa stagione è invece Rose Larkin, interpretata da Luciane Buchanan. Il personaggio, amatissimo dai fan, era uscito di scena alla fine della seconda stagione, quando Peter aveva deciso di allontanarla dalla propria vita dopo essere stato arrestato.

Shawn Ryan ha inoltre lasciato intendere che The Night Agent potrebbe proseguire anche oltre la storia di Peter Sutherland. Strutturando la serie attorno all’istituzione dei Night Agents, si apre infatti la possibilità di future stagioni con protagonisti diversi, soprattutto considerando che Gabriel Basso ha accennato all’idea di prendersi una pausa dopo la terza stagione.

Con l’uscita ormai imminente, il pubblico non dovrà attendere molto per scoprire fino a che punto la nuova missione metterà alla prova limiti e convinzioni di Peter. Tra complotti sempre più profondi e verità destabilizzanti, la stagione 3 promette di colpire al cuore il concetto stesso di potere e fiducia.

The Night Agent – Stagione 3 debutta il 19 febbraio, in esclusiva su Netflix.