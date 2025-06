L’albero genealogico dei Buckley di The Waterfront: come sono collegati i personaggi della serie crime drama di Netflix

La serie drammatica poliziesca per famiglie di Netflix The Waterfront è incentrata sulla famiglia Buckley, i cui membri principali sono legati da vincoli di sangue o da un passato comune. Holt McCallany è il protagonista del cast di The Waterfront, nel ruolo di Harlan Buckley, il capo della benestante famiglia Buckley nella fittizia città costiera di Havenport, nel North Carolina. Harlan possiede e gestisce attività di pesca e ristorazione a Havenport ed è diventato un nome di spicco in città, tanto da poter avere un’influenza su molti personaggi sia dalla parte della legge che dalla parte della criminalità.

Dopo aver iniziato ad affrontare difficoltà finanziarie, Harlan inizia a trafficare droga sotto la copertura del nome e della reputazione della sua famiglia. Chiede aiuto al figlio Cale, il suo fiore all’occhiello, che, come dimostra la sua relazione irresponsabile con la sua vecchia fiamma Jenna, è ancora un ragazzino nonostante sia padre e marito. Nessuno dei figli adulti dei Buckley è perfetto: Bree si sta rovinando con l’alcol e ha un passato oscuro che le è costato la custodia del figlio. Belle Buckley, la matriarca della famiglia, cerca di vendere dei terreni per mantenere la famiglia a galla, solo una delle bugie che nasconde a Harlan e ai suoi figli.

Harlan Buckley è il patriarca della famiglia Buckley

Harlan Buckley è sposato con Belle Buckley, anche se entrambi hanno partner romantici al di fuori del matrimonio. Non sono divorziati e si amano ancora nonostante i loro difetti e le loro infedeltà. Harlan ha una relazione di una notte con una donna di nome Rhonda, che non è parte integrante della storia in The Waterfront. Belle ha una breve relazione con un uomo d’affari di nome Wes, desideroso di stringere un accordo con Belle e i Buckley per acquisire alcuni dei loro terreni. Alla fine di The Waterfront, è evidente che la relazione tra Belle e Wes è finita.

Harlan e Belle hanno due figli, Bree e Cane, entrambi Buckley. Sebbene entrambi avessero interessi al di fuori dell’azienda di famiglia, Cane e Bree sono tornati in un modo o nell’altro a Havenport e sono parte integrante della comunità, dove vengono costantemente riconosciuti. Anche se Cane ha un ruolo più importante di Bree negli affari, lei gestisce il ristorante mentre lui si occupa del traffico di droga. Il creatore della serie Kevin Williamson ha rivelato che Harlan ha sorprendenti somiglianze con suo padre.

Cane è sposato con Peyton, ma è ancora innamorato di Jenna

Cane ha avuto la possibilità di diventare un atleta professionista, ma non ha avuto successo. Dopo il college è tornato a casa per diventare un padre di famiglia come suo padre, ma ha fallito sia come padre che come marito. Cane è sposato con Peyton, una donna semplice ma determinata che ha conosciuto al liceo quando lui era all’ultimo anno e lei era una matricola.

Cane e Peyton hanno una figlia di nome Savannah, con la quale Cane non passa molto tempo tra l’aiutare il padre nel traffico di droga e il flirtare con la sua fidanzata del liceo, Jenna, anch’essa sposata.

Durante gran parte di The Waterfront, Cane cerca incessantemente di riaccendere la fiamma con Jenna, rivelando che, proprio come suo padre, è incline a tradire la moglie, anche se Jenna (in modo piuttosto esilarante) continua a definirlo un “bravo ragazzo”. Cane, che nella vita ha avuto molte cose servite su un piatto d’argento, è anche piuttosto bravo a buttarle via e a rovinare tutto.

Bree è divorziata da Rodney Hopkins ed è la madre di Diller

Bree, un’alcolista in via di recupero, è la sorella maggiore divorziata di Cane e la primogenita dei Buckley. Ha le caratteristiche sia della madre che del padre, ma è quella che vive le difficoltà più personali tra i quattro. Bree era sposata con Rodney Hopkins, ma i due hanno divorziato diversi anni fa e Bree ha perso la custodia di suo figlio, Diller Hopkins. Diller è un giovane adulto in The Waterfront, ma non gli è legalmente permesso stare con sua madre.

Rodney cerca di avvertire Diller di stare lontano dai Buckley, ma lui non gli dà ascolto perché è uno di loro, almeno in parte.

Rodney si è risposato con una donna di nome Georgina. Rodney cerca di avvertire Diller di stare lontano dai Buckley, ma lui non gli dà ascolto perché, almeno in parte, è uno di loro. Continua a considerare Bree sua madre. Bree ha una relazione con Marcus, un agente della DEA che sta combattendo la sua battaglia contro la dipendenza.

Shawn West è il figlio di Harlan e di una ex dipendente di nome Bebe

Harlan è anche il padre di Shawn West, un vagabondo che si è laureato in legge ma che misteriosamente arriva in città in cerca di lavoro come barista al ristorante dei Buckley. Si scopre che Shawn è arrivato a Havenport per incontrare suo padre per la prima volta, cosa che coglie di sorpresa Harlan, che non sapeva di avere un secondo figlio. Shawn dice a Harlan che sua madre si chiamava Bebe, una donna che lavorava per Harlan al ristorante.

Belle inizialmente smaschera Shawn dopo aver visto che barista scadente era, sapendo che era lì per un altro motivo. Harlan dice a Shawn che sua madre era bravissima con le persone e una delle sue prime dipendenti. Anche se Shawn ha altre prospettive, come superare l’esame di abilitazione e diventare avvocato, sceglie di tuffarsi a capofitto nel mondo oscuro e pericoloso della famiglia Buckley e delle varie attività di suo padre.

Grady non è un Buckley, ma vorrebbe essere il figlio di Harlan

Topher Grace interpreta l’antagonista squilibrato Grady, che diventa un vero problema per Harlan e la famiglia Buckley nel corso di The Waterfront. Grady è un potente trafficante di droga con ottimi agganci che cerca di entrare in buoni rapporti con Harlan e i Buckley in modo sgradevolmente assertivo. Grady è entusiasta di incontrare Harlan e gli rivela di nutrire grande rispetto per lui, gettando le basi per una grande collaborazione nel traffico di droga. Grady, tuttavia, inizia a oltrepassare alcuni limiti con Harlan, come presentarsi nel bel mezzo della giornata al suo ristorante.

Grady desidera disperatamente far parte della famiglia di Harlan, motivo per cui tratta stranamente la sua partnership commerciale con Harlan come una sorta di iniziazione alla famiglia Buckley.

Grady esprime più volte di non aver avuto un buon rapporto con suo padre e, in sostanza, spera che Harlan lo accetti come terzo figlio. Sfortunatamente per Grady, e a differenza dell'accettazione di Shawn nella famiglia, Harlan lo rifiuta e le sue strane buffonate che rischiano di compromettere la sua attività, il che porta a un climax emozionante in The Waterfront.