Bruce Lee e Jackie Chan torneranno in azione con l’AI: la Cina lancia un’iniziativa governativa

Allo Shanghai International Film Festival, i funzionari hanno presentato un’importante iniziativa sostenuta dal governo cinese per il remake di oltre 100 iconici film di arti marziali.

Il Kung Fu Movie Heritage Project: 100 Classics AI Revitalisation Project è stato recentemente presentato allo Shanghai International Film Festival, promettendo di restaurare e migliorare digitalmente iconici film di arti marziali con leggende come Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li e altri.

Secondo i presentatori, questa iniziativa all’avanguardia mira a dare nuova vita al leggendario cinema di kung fu cinese utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale avanzate.

Con un budget di 100 milioni di yuan (circa 13,9 milioni di dollari), il progetto prevede di fornire aggiornamenti ad alta definizione a classici del kung fu come Dalla Cina con furore, Drunken Master e C’era una volta in Cina, con l’obiettivo di coinvolgere un nuovo pubblico in tutto il mondo.

Spingendo l’innovazione oltre i confini nazionali, l’iniziativa sarà anche pioniera nei remake generati dall’intelligenza artificiale. In particolare, A Better Tomorrow di John Woo viene rivisitato in A Better Tomorrow: Cyber ​​Frontier, un film d’animazione a tema cyberpunk creato interamente con l’intelligenza artificiale generativa. Questo ambizioso film è considerato il primo lungometraggio d’animazione al mondo prodotto esclusivamente con tecnologia AI. Il film, rivisitato, è progettato per mettere in mostra il potenziale creativo della tecnologia, semplificando i processi di produzione che un tempo richiedevano grandi troupe e anni di lavoro.

Questa duplice strategia sottolinea l’impegno della Cina nel preservare la propria storia cinematografica e, al contempo, ampliare i confini di ciò che è possibile nel futuro della produzione cinematografica.

Zhang Pimin, presidente della China Film Foundation, ha dichiarato: “Non si tratta solo di un patrimonio cinematografico, ma anche di una coraggiosa esplorazione dello sviluppo innovativo dell’arte cinematografica”.

Anche Tian Ming, presidente dei partner del progetto Shanghai Canxing Culture and Media, ha condiviso i suoi sentimenti, affermando: “Invitiamo sinceramente le migliori società di animazione AI al mondo a dare il via insieme a una rivoluzione cinematografica che sovverta la tradizione”.

Se il progetto rivoluzionario cinese avrà successo, ci si aspetta che gli studi di Hollywood si uniscano al carro dei remake basati sull’intelligenza artificiale il prima possibile.