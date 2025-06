The Waterfront: la sorprendente ispirazione personale spiegata dal showrunner

Il creatore di The Waterfront Kevin Williamson ha confermato che la serie crime drama di Netflix è stata ispirata dal passato di suo padre, che era un vero trafficante di droga. La nuova serie crime drama in streaming segue la famiglia Buckley mentre attraversa un periodo difficile nella sua attività di pesca in North Carolina, che porta il patriarca Harlan (Holt McCallany) a iniziare a trafficare droga per guadagnare soldi extra. La serie è stata creata da Williamson, meglio conosciuto per il suo lavoro nella serie Scream, oltre che per aver creato serie crime come The Following e Stalker.

Parlando con ScreenRant di The Waterfront, Williamson ha rivelato che l’ispirazione per la serie è venuta dal coinvolgimento reale di suo padre nel traffico di droga. Il creatore della serie ha spiegato come, negli anni ’80, suo padre, che era un pescatore, contrabbandasse droga per guadagnare soldi extra. Ha paragonato suo padre al padre di Joey Potter in un’altra serie da lui creata, Dawson’s Creek, rivelando anche che l’ambientazione in North Carolina di The Waterfront è ispirata alle sue esperienze reali. Ecco cosa ha detto Williamson:

Qual è stata la tua fonte di ispirazione per la serie? Da dove è nata l’idea?

Kevin Williamson: Da mio padre. Sono cresciuto in North Carolina, come sai, in una cittadina molto piccola, molto simile a Southport, dove abbiamo girato la serie. C’è stato un periodo, mio padre era un pescatore, negli anni ’80, in cui si è dato al traffico di droga per cercare di mantenere la famiglia in un momento davvero difficile. La stagione di pesca era appena finita, la carriera di pescatore era andata a rotoli e lui ha iniziato a contrabbandare droga.

È davvero interessante, wow!

Kevin Williamson: Sì. Mi ha ispirato mio padre, l’uomo più grande che sia mai esistito, che stava cercando di mandarmi all’università. Stava cercando di mantenere la sua famiglia e ha preso una decisione. Alla fine è stato catturato, ha pagato il prezzo e è finito in prigione. Proprio come il padre di Joey Potter.

Non ne sapevo nulla.

Kevin Williamson: Beh, è come in Dawson’s Creek: il padre di Joey Potter era in prigione per traffico di marijuana, oltre 20.000 libbre. Era l’accusa contro mio padre. Esattamente.

Quindi tuo padre è tipo Harlan.

Kevin Williamson: Sì, sì. È un casting azzeccato.

Cosa significano le esperienze reali di Williamson per The Waterfront

Mentre i contributi di Williamson a Scream e le sue numerose creazioni televisive hanno definito la sua carriera, sembra che The Waterfront sarà la sua storia più personale fino ad ora. Harlan sembra essere basato su suo padre, mentre la Carolina del Nord e l’attività di pesca della famiglia riflettono ciò che lui faceva nella vita reale. Il creatore sta attingendo dal suo passato per creare la serie, con parallelismi già evidenti basati su ciò che ha detto sul coinvolgimento di suo padre nel traffico di droga. Questa storia personale significa che i dettagli della serie potrebbero essere tratti da eventi realmente accaduti.

Ci sono però alcune differenze importanti, dato che il padre di Williamson è stato accusato di traffico di marijuana. Sebbene questi fatti reali abbiano ispirato The Waterfront, la serie Netflix si concentrerà sulla cocaina e sugli oppiacei. Questo cambiamento potrebbe non corrispondere esattamente al motivo per cui il padre di Williamson è stato arrestato, ma dimostra l’impegno della serie nel rappresentare in modo realistico il traffico di droga e nell’aumentare la tensione drammatica. Resta da vedere quanto della serie sia stato effettivamente tratto dal padre del creatore e dalle sue esperienze reali.