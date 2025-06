The Waterfront: guida a al cast e ai personaggi della serie Netflix

The Waterfront di Netflix debutta con un cast entusiasmante. La serie, che sarà disponibile in streaming dal 19 giugno 2025, è stata ideata da Kevin Williamson, noto per Scream, So cosa hai fatto, Dawson’s Creek, The Vampire Diaries e molte altre opere di successo. È un ottimo segno che questa nuova serie Netflix sarà qualcosa di spettacolare, e il cast eccezionale non fa che aumentare l’interesse. The Waterfront vede protagonisti nomi importanti come Holt McCallany, Maria Bello, Jake Weary, Topher Grace e un nutrito gruppo di altri attori principali e secondari.

The Waterfront segue le vicende della disfunzionale famiglia Buckley, che gestisce un’azienda ittica e un ristorante di grande successo sulla costa della Carolina del Nord. Purtroppo, l’eredità dei Buckley inizia a sgretolarsi e ogni membro della famiglia deve decidere fino a dove è disposto a spingersi per preservare la propria ricchezza e reputazione. The Waterfront è ricco di dramma e suspense, e il suo successo è interamente dovuto al suo cast eccezionale.

Holt McCallany nel ruolo di Harlan Buckley

Data di nascita: 3 settembre 1963

Attivo dal: 1986

Nato a New York City, Holt McCallany è noto soprattutto per aver interpretato l’agente speciale dell’FBI Bill Tench nella serie thriller psicologica Mindhunter dal 2017 al 2019. In precedenza, McCallany si era fatto un nome recitando in progetti di rilievo come Alien 3 (1992), Fight Club (1999), The Losers (2010), Lights Out (2011) e Blackhat (2015). Più recentemente, ha recitato in progetti cinematografici e televisivi come Foundation (2023), The Lincoln Lawyer (2024), The Amateur (2025) e Mission: Impossible – The Final Reckoning (2025).

McCallany interpreta Harlan Buckley in The Waterfront di Netflix, il patriarca della famiglia Buckley e proprietario della pescheria e del ristorante di famiglia. Harlan aveva gestito l’azienda con suo padre prima della morte di quest’ultimo e ora cerca di continuare la tradizione con suo figlio Cane. Le cose si complicano, tuttavia, quando l’impero dei Buckley viene minacciato.

Jake Weary nel ruolo di Cane Buckley

Data di nascita: 14 febbraio 1990

Attivo dal: 2002

Nato e cresciuto nel New Jersey, Jake Weary è noto soprattutto per aver interpretato Deran Cody nella serie drammatica della TNT Animal Kingdom, in onda dal 2016 al 2022. In precedenza, Weary ha recitato in un ruolo di rilievo nella soap opera del 2005 As the World Turns e ha fatto apparizioni in progetti come Law & Order: Criminal Intent e Three Rivers. L’attore ha anche interpretato Kevin Lebow in vari progetti dedicati a Fred, tra cui Fred: The Movie (2020) e Fred: The Show (2012). Negli anni successivi, Weary ha recitato in un ruolo ricorrente in Pretty Little Liars (2014-2015) ed è apparso in The Walking Dead: Dead City (2025).

Weary interpreta Cane Buckley in The Waterfront, figlio di Harlan e Belle e presunto erede della dinastia Buckley. Cane era una star del football al liceo, ma invece di andare a giocare per un’università, è rimasto a lavorare al fianco del padre. Tuttavia, il rapporto tra padre e figlio è conflittuale e complicato.

Maria Bello nel ruolo di Belle Buckley

Data di nascita: 18 aprile 1967

Attiva dal: 1991

Maria Bello, nata a Norristown, in Pennsylvania, ha una vasta filmografia che include progetti come Permanent Midnight (1998), Coyote Ugly (2000), Secret Widow (2004), The Jane Austen Book Club (2007), The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008), Grown Ups (2010) e Lights Out (2016). Anche i ruoli televisivi dell’attrice sono degni di nota, e Bello è nota per le interpretazioni di Anna Del Amico in ER e Jacqueline “Jack” Sloane in NCIS. Bello ha anche interpretato Jordan Forster nella serie Netflix del 2023 Beef.

In The Waterfront di Netflix, Bello interpreta Belle Buckley, moglie di Harlan e madre di Cane e Bree. Belle gestisce il ristorante dell’impero dei Buckley, ma dimostra costantemente un grande senso pratico in tutti i settori dell’azienda. Il suo rapporto con il marito è complicato, ma è chiaro che Belle farebbe qualsiasi cosa per mantenere il marito e i figli al vertice.

Melissa Benoist nel ruolo di Bree Buckley

Data di nascita: 4 ottobre 1988

Attiva dal: 2000

L’attrice texana Melissa Benoist ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel 2012, interpretando Marley Rose nella commedia musicale Glee, ruolo che ha mantenuto fino al 2014. Da lì, Benoist ha ottenuto ulteriore riconoscimento interpretando il personaggio principale nella serie della CW Supergirl dal 2015 al 2021. Ha continuato a interpretare questo ruolo in altri progetti dell’Arrowverse, come The Flash, Arrow e Legends of Tomorrow. Tra i ruoli cinematografici di rilievo di Benoist figurano Lowriders (2016) e Billy Boy (2017). Nel 2024 ha interpretato Sadie McCarthy nella serie The Girls on the Bus, di cui è stata anche produttrice.

Benoist interpreta Bree Buckley in The Waterfront, sorella di Cane e figlia di Harlan e Belle. Bree ha avuto una vita difficile crescendo in una famiglia così importante e, da ex tossicodipendente, sta lavorando duramente per riconquistare la fiducia dei suoi genitori e di suo figlio Diller.

Cast e personaggi secondari di The Waterfront

Topher Grace, Rafael L. Silva, Humberly González e altri

Rafael L. Silva nel ruolo di Shawn Wilson – Rafael L. Silva è noto soprattutto per aver interpretato Carlos Reyes in 9-1-1: Lone Star dal 2020 al 2025. Interpreta Shawn Wilson in The Waterfront di Netflix, un nuovo e misterioso barista assunto al ristorante di pesce dei Buckley.

Humberly González nel ruolo di Jenna Tate – Humberly González, nota soprattutto per progetti come Utopia Falls, Ginny & Georgia, Nurses e Stay the Night, interpreta Jenna Tate in The Waterfront, la fidanzata del liceo di Cane, con cui lui si ricongiunge al suo ritorno in città.

Danielle Campbell nel ruolo di Peyton Buckley – L’attrice Danielle Campbell è nota per aver interpretato Jessica Olson in Starstruck della Disney e Simone Daniels in Prom, oltre che per i suoi ruoli in serie drammatiche come The Originals e Tell Me a Story. Campbell interpreta Peyton Buckley in The Waterfront, la moglie di Cane.

Brady Hepner nel ruolo di Diller Hopkins – Brady Hepner, che ha già recitato in progetti come Chicago Fire (2012), The Black Phone (2021) e The Holdovers (2023), interpreta Diller Hopkins in The Waterfront, il figlio di Bree.

Michael Gaston nel ruolo dello sceriffo Clyde Porter – Il ruolo dello sceriffo Clyde Porter in The Waterfront è interpretato da Michael Gaston, meglio conosciuto per Jericho (2006 – 2008), The Mentalist (2008 – 2015) e Five Days at Memorial (2022).

Gerardo Celasco nel ruolo dell’agente della DEA Marcus Sanchez – Gerardo Celasco, noto per aver interpretato Miguel Lopez-Fitzgerald in Passions, interpreta l’agente della DEA Marcus Sanchez in The Waterfront.

Topher Grace nel ruolo di Grady – L’attore di That ’70s Show, Spider-Man 3 e Flight Risk Topher Grace interpreta Grady in The Waterfront, il capo di una potente organizzazione dedita al traffico di droga.

Andrew Call nel ruolo del vice Sawyer – Il vice Sawyer è interpretato da Andrew Call in The Waterfront, noto per Ordinary World (2016) e Space Cadet (2024).