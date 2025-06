The Waterfront, la spiegazione del finale: la famiglia Buckley non sarà più la stessa

La prima stagione di The Waterfront ci ha presentato i Buckley e il finale ha efficacemente preparato il terreno per un intrigante seguito della storia di ciascun membro della famiglia. La serie Netflix di otto episodi è iniziata con un trasporto di droga andato storto, mettendo nei guai la famiglia Buckley. Si scopre che Cane e sua madre Belle avevano iniziato a usare i loro pescherecci per trafficare eroina, cosa che Harlan Buckley faceva con suo padre ai tempi. Tuttavia, Cane si è presto reso conto che la situazione lo stava superando e che Harlan avrebbe dovuto tornare in gioco.

Il problema principale dei Buckley nella prima stagione di The Waterfront era la loro situazione finanziaria disastrosa. Tornare nel business dell’eroina era un modo per sistemare temporaneamente le cose, ma Belle ha ideato un piano più ambizioso per sviluppare diversi appezzamenti di terreno di proprietà dei Buckley, cosa di cui Harlan non sapeva nulla. Tuttavia, dopo che il senso di colpa ha spinto Belle a rinunciare all’accordo con Wes, quest’ultimo ha acquistato il loro debito dalla banca per sfruttare comunque il terreno. Ci sono voluti altri affari sporchi per sbarazzarsi di Wes, mentre Cane e Harlan hanno dovuto occuparsi dell’imprevedibile Grady nel finale della prima stagione di The Waterfront.

Belle prenderà il controllo dell’impero dei Buckley dopo il finale della prima stagione di The Waterfront?

Dopo che Cane e Harlan si sono occupati di Grady, l’unico ostacolo dei Buckley era Wes. Poiché la famiglia non poteva ripagare il debito che lui aveva acquistato dalla banca, Wes era pronto a prendere il controllo dell’intero impero dei Buckley. Spinta dalla disperazione, Belle ha chiesto aiuto ai Parker. Questa potente famiglia ha accettato di intervenire e occuparsi di Wes e dell’affare immobiliare, ma solo a condizione che Belle prendesse il controllo dell’azienda dei Buckley. La scena finale della prima stagione di “The Waterfront” vede Belle presentarsi come la “nuova boss” a un Wes malconcio e insanguinato.

Con l’affare immobiliare concluso, i Parker faranno sicuramente rispettare l’accordo a Belle. Tuttavia, avrebbe dovuto discuterne con Harlan prima di andare alla pescheria per incontrare Emmett. Belle non ha detto una parola al marito, il che significa che questo matrimonio diventerà ancora più complicato nel corso della seconda stagione di The Waterfront. Forse Belle ha un altro piano, ma sembra proprio che non abbia altra scelta che usurpare la posizione del marito nell’impero dei Buckley.

La partnership della famiglia Buckley con Emmett Parker spiegata

In The Waterfront è chiarissimo che i Parker non devono essere sottovalutati. Anni fa, quando Harlan e suo padre gestivano insieme l’azienda Buckley, si allearono con il cartello della droga dei Parker per accumulare un’enorme ricchezza. Gran parte dell’influenza che i Buckley hanno ancora a Havenport è grazie ai Parker, e loro non lo hanno dimenticato. Tuttavia, le cose tra le due famiglie si sono deteriorate.

Alla fine, nella prima stagione di The Waterfront, viene rivelato che il padre di Harlan ha tradito i Parker, e questo alla fine gli è costato la vita. Tuttavia, quando si è trovato tra Grady e i Parker, la scelta era chiara. Harlan ha un passato sporco con Jeb ed Emmett, ma loro sono molto meno imprevedibili del nuovo fornitore dei Buckley. Quindi, lui e Cane sono tornati a collaborare con i Parker con un accordo a lungo termine. Ovviamente, non hanno idea che Belle abbia un accordo segreto con questa famiglia pericolosa.

Come Harlan e Cane sono riusciti a farla franca dopo aver ucciso Grady

Sebbene i Parker siano pericolosi, sono almeno degli uomini d’affari esperti e prevedibili. Grady, invece, era completamente imprevedibile. I Buckley non potevano continuare a lavorare con quell’uomo, quindi hanno messo da parte l’orgoglio e hanno chiesto ai Parker di occuparsi di lui. Purtroppo, il tentativo di omicidio è fallito. In risposta, Grady ha rapito Bree e l’ha portata in mezzo all’oceano. Harlan e Cane alla fine sono riusciti a salvarla e l’intenso conflitto si è concluso con Grady che ha ricevuto diversi colpi di pistola alla testa.

Più tardi, Harlan ricordò a suo figlio che era stato necessario sparare a Grady. Era stata la prima volta che Cane uccideva qualcuno ed era stato difficile farlo. Tuttavia, era probabilmente l’unico modo per salvare Bree, e Cane lo sapeva. Naturalmente, c’era ancora la legge di cui preoccuparsi, ma Harlan ha gestito la situazione con relativa facilità. Il nuovo sceriffo ad interim, Drew, è profondamente fedele a Harlan, quindi ha cancellato e distrutto tutte le prove. Per quanto ne sapevano tutti, Grady aveva lasciato la città o era semplicemente scomparso senza lasciare traccia.

Cane ha chiuso con Jenna? Il suo futuro con Peyton spiegato

Era abbastanza chiaro fin dall’inizio di The Waterfront che Cane e Jenna avevano ancora molta chimica. Anche Peyton se ne era accorta, ed è proprio per questo che è partita per andare da sua madre all’inizio della prima stagione. Dopo che i suoi sospetti sono stati confermati, Peyton ha cercato di affrontare Jenna per aver dormito con suo marito. Tuttavia, non è riuscita a trattare male quella donna, dato che il padre di Jenna era appena morto. La gentilezza di Peyton ha spinto Jenna a porre fine alla sua relazione con Cane nel finale della prima stagione di “The Waterfront”.

Con il nuovo confine stabilito da Jenna, Cane è tornato a casa da Peyton per scusarsi. Durante questa scena, vediamo una profonda somiglianza tra il matrimonio di Cane e Peyton e quello di Harlan e Belle. Peyton ha perdonato l’infedeltà e ha deciso di andare avanti con la loro vita, mentre Cane ha fatto delle scuse poco convinte e ha accettato di fare tutto ciò che lei gli avrebbe chiesto. Il loro matrimonio potrebbe non essere sano, ma sembra che almeno continuerà nella seconda stagione di The Waterfront.

La sopravvivenza di Bree e il significato del suo trauma per la seconda stagione di The Waterfront

Grady ha sparato a Bree alla gamba nella prima stagione di The Waterfront e l’ha gettata in acqua. Sarebbe sicuramente morta se Diller non le avesse lanciato un kit di soccorso, permettendole di salire sulla zattera, rallentare l’emorragia alla gamba e attendere i soccorsi. Harlan, Cane e Shawn sono arrivati appena in tempo e, dopo un’operazione in ospedale, Bree è sopravvissuta. Questa esperienza di pre-morte ha aiutato Bree a elaborare il trauma infantile, ma ha ancora un difficile percorso davanti a sé.

Mentre Bree giaceva morente sulla zattera, immaginava se stessa mentre confortava e tranquillizzava la bambina che era stata tanti anni prima nell’armadio. Questo simboleggiava l’accettazione di sé e il perdono di Bree.

Bree è una tossicodipendente in via di recupero e, prima dell’inizio di The Waterfront, ha perso la custodia di suo figlio Diller quando ha dato fuoco alla casa mentre lui era dentro. La dipendenza di Bree è legata alla sua esperienza infantile, quando suo nonno è stato assassinato davanti ai suoi occhi. Si è nascosta nell’armadio mentre Emmett Parker commetteva il crimine e, quando è uscita, ha visto Beau Buckley esalare l’ultimo respiro. Anni dopo, quell’esperienza continua a tormentare Bree e ha influenzato quasi tutte le sue relazioni. Ora, però, Bree potrebbe avere una possibilità in più di guarire.

Shawn rimarrà davvero a Havenport?

Shawn non porta il cognome Buckley, ma nella prima stagione di The Waterfront è stato stabilito che è il figlio di Harlan. È arrivato a Havenport dopo la morte di sua madre, sperando di conoscere suo padre, ma Shawn ha ottenuto molto più di quanto si aspettasse. Harlan ha cercato di tenere suo figlio lontano dai guai con Grady, ma lui è stato comunque coinvolto. Alla fine, Shawn ha contribuito agli sforzi per salvare Bree e ha dimostrato di essere piuttosto resiliente. Tuttavia, è chiaro che questo personaggio di The Waterfront non si sente a proprio agio con ciò che significa davvero essere un Buckley.

Shawn dovrà decidere se impegnarsi completamente o se è meglio andarsene da Havenport per sempre.

Sembrava che Shawn sarebbe rimasto a Havenport, ma la sua esitazione alla fine della prima stagione di The Waterfront suggerisce che non sarà così semplice. Le cose diventeranno solo più complicate con questa famiglia, quindi Shawn dovrà decidere se restare o se è meglio andarsene da Havenport per sempre.

Come il finale di The Waterfront prepara la seconda stagione

La prima stagione di The Waterfront ha lasciato tutto in sospeso per continuare negli episodi successivi. Una potenziale seconda stagione dovrà rispondere al cliffhanger di Belle, che è ancora più intrigante dato che Harlan non ha ancora idea che l’affare immobiliare e Wes siano stati risolti (o che sua moglie sia ora al comando agli occhi dei Parker). Inoltre, la seconda stagione di The Waterfront dovrà portare avanti la storia di Cane e Peyton e rispondere alla domanda se le cose tra i due siano davvero a posto. Poi c’è Bree, che è ben lungi dall’essere fuori pericolo per quanto riguarda la sua guarigione. Insomma, c’è molto da aspettarsi.