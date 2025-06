David Lynch: Unrecorded Night sarebbe stato “il suo miglior lavoro” secondo la produttrice

Sabrina Sutherland, produttrice di lunga data di David Lynch, ha descritto Unrecorded Night, la miniserie inedita del defunto regista, come “probabilmente la cosa migliore che abbia mai fatto”. Come riportato da Deadline, Sutherland, che ha lavorato con Lynch a progetti come Twin Peaks e Inland Empire, ha parlato con la rivista culturale A Rabbit’s Foot quando le è stato chiesto della serie.

“Dirò questo: probabilmente è stata la cosa migliore che abbia mai fatto. È stato il culmine di molte cose. Abbiamo lavorato alla sceneggiatura per oltre due anni e abbiamo continuato a scriverla fino al momento della sua morte“, ha detto. “Ci stavamo preparando a tornare da Netflix perché lui aveva ripensato alcune cose e la serie si era trasformata in qualcosa di ancora migliore. Spero che un giorno le persone possano vederla in qualche modo”.

Il mese scorso, la figlia di Lynch, Jennifer, ha dichiarato al Times che la famiglia stava pensando di pubblicare la sceneggiatura di Unrecorded Night. “Nessuno di noi ha mai cercato di realizzare la sua serie al posto suo”, ha detto Jennifer al Times. “Stiamo valutando la possibilità di pubblicarla, in modo che le persone possano confrontarsi con le sue idee. Sarebbe molto triste se la gente non potesse vederla”.

David Lynch era pronto a lavorare di nuovo con Netflix

Dopo la morte di David Lynch per arresto cardiaco a seguito di una diagnosi di enfisema, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha rivelato che il creatore di Twin Peaks “è venuto da Netflix per proporre una serie limitata, che abbiamo accettato immediatamente”, aggiungendo che “si chiederà sempre cosa avesse in mente per noi con quello che sarebbe stato il suo ultimo progetto”.

“Era una produzione di David Lynch, quindi piena di mistero e rischi, ma volevamo intraprendere questo viaggio creativo con questo genio”, ha detto Sarandos. “Prima il Covid, poi alcune incertezze sulla salute hanno fatto sì che questo progetto non venisse mai realizzato, ma abbiamo chiarito che non appena fosse stato in grado, ci saremmo impegnati tutti”.

Sebbene suo padre non avesse “ufficialmente” scelto il cast dello show prima della sua morte, Jennifer è sicura che avrebbe riunito il suo collaboratore di lunga data Kyle MacLachlan. “Ho giurato di mantenere il segreto, ma sì, sono sicura che Kyle ne avrebbe fatto parte. E anche Laura [Dern] e Naomi [Watts]. Amava recitare con i suoi amici”, ha osservato. In precedenza, proprio le due attrici avevano confermato che David Lynch era pronto per rimettersi al lavoro e che le avrebbe coinvolte nel suo nuovo progetto.

