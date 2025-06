Perché il finale di Why We Were Liars era necessario nonostante andasse “contro la struttura televisiva”, spiegato dagli showrunner

La prima stagione di We Were Liars, ora disponibile in streaming su Prime Video, offre un finale straziante e scioccante. Sebbene differisca leggermente dal libro omonimo da cui è tratta, l’autrice E. Lockhart ha elogiato la decisione presa dalle showrunner Julie Plec e Carina Adly MacKenzie.

La storia di We Were Liars segue una ragazza adolescente che soffre di amnesia parziale dopo un incidente traumatico. Nel corso di un’estate, cerca di ricostruire il puzzle della sua vita, nonostante la sua famiglia e i suoi amici si rifiutino di dirle cosa è successo. Il finale emozionante della prima stagione rivela la verità su tutto.

ScreenRant ha parlato con E. Lockhart, Julie Plec e Carina Adly MacKenzie per analizzare il finale di We Were Liars, che sicuramente lascerà molti spettatori a bocca aperta, soprattutto se non hanno letto il libro e non sanno cosa li aspetta. Potrebbe discostarsi dal normale percorso della struttura televisiva, ma per una buona ragione, e loro hanno spiegato perché.

Il finale della serie We Were Liars amplia il finale del libro

Il finale della prima stagione di We Were Liars amplia il finale del libro. Mentre Cadence scopre ancora la verità su quella notte fatidica, apprendendo che sono stati i Liars ad appiccare il fuoco alla casa di famiglia e che lei è stata l’unica sopravvissuta, il che significa che i suoi amici non sono stati davvero con lei per tutta l’estate, ha la possibilità di dire addio a ciascuno di loro. Gli sceneggiatori sapevano che questa struttura non sarebbe stata normale per una serie, ma hanno ritenuto che fosse necessario farlo. “La decisione di dare a ogni Liar il proprio momento di gloria per dire addio è una decisione che va totalmente contro la struttura televisiva”, ha ammesso Plec.

“Sì, ci sono un centinaio di finali”, ha aggiunto MacKenzie. “Finisce, poi finisce di nuovo. E poi finisce ancora, e finisce ancora”, ha riso Plec. “Carina e io, come fan del libro e fan delle persone con cui abbiamo realizzato la serie e dei personaggi che sono emersi dalle loro interpretazioni, sapevamo a livello fondamentale che stavamo facendo qualcosa che strutturalmente non era poi così intelligente.”

Avevamo semplicemente bisogno di quelle scene. Ne avevamo bisogno come sceneggiatori. Ne avevamo bisogno per gli attori e per i personaggi. Ne avevamo sicuramente bisogno per il pubblico.

“Se ci pensi bene, nessuno ci darà il Premio Nobel o il Pulitzer o altro. Ma avevamo semplicemente bisogno di quelle scene. Ne avevamo bisogno come sceneggiatori. Ne avevamo bisogno per gli attori e per i personaggi. Ne avevamo sicuramente bisogno per il pubblico”, ha sostenuto Plec con passione. “Le abbiamo persino accorciate perché erano lunghe il doppio. È così che ci servivano. E non ci interessa cosa dice la gente. Il pubblico sarà felice che ci siano”.

Permettere a Cadence di dire addio alle bugiarde una per una aggiunge qualcosa alla storia

“Gli showrunner hanno insistito molto su questo punto. E avevano perfettamente ragione”

E. Lockhart ha ammesso che questa è stata la scelta giusta per l’adattamento televisivo del suo libro. “Gli showrunner hanno insistito molto su questo punto. E avevano perfettamente ragione, perché in una serie TV si passa molto più tempo a conoscere i personaggi”, ha spiegato. “Quando arrivi alla fine, sono otto ore che hai trascorso con loro”.

Non è solo Cadence con cui il pubblico ha instaurato un legame, ma tutti i personaggi, quindi era importante che anche il pubblico potesse dire loro addio. “I personaggi di Gat, Johnny e Mirran, i Liars del titolo, sono più profondi e complessi e hanno segreti più grandi e trame individuali più articolate rispetto al libro”, ha spiegato Lockhart. “Quindi avevano davvero bisogno di un addio tutto loro, specifico per il loro personaggio e il loro percorso”.