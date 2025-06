The Waterfront – Stagione 2 si farà: cosa aspettarsi?

La serie Netflix The Waterfront è incentrata sulla famiglia Buckley, che cade in una spirale criminale nel tentativo di proteggersi. Nel corso di otto episodi, assistiamo alla lotta per la sopravvivenza di ciascun membro della famiglia, afflitto dai propri problemi che aggravano le difficoltà generali della famiglia. La stagione si conclude con i Buckley che risolvono un grave problema, ma ciò non significa che possano lasciarsi alle spalle tutte le cose brutte che hanno fatto. Il finale preannuncia sfide ancora più grandi per loro, il che promette trame avvincenti per la stagione successiva. Al momento Netflix non ha rinnovato la serie, ma se ciò dovesse accadere, la tempistica prevista per la produzione porterebbe la seconda stagione di The Waterfront in onda alla fine del 2026. SPOILER IN ARRIVO.

La seconda stagione di “The Waterfront” potrebbe concentrarsi su una guerra civile all’interno della famiglia

La prima stagione di “The Waterfront” si conclude con la morte di Grady e il recupero dei Buckley dai danni che ha causato. Tuttavia, i Parker sono entrati in scena e, mentre Harlan è preoccupato per altre cose al momento, sua moglie sta già facendo delle mosse che potrebbero portare a un conflitto che i Buckley potrebbero non essere in grado di sopravvivere. Uno dei principali punti di contesa tra Harlan e Belle è la decisione di lei di vendere la terra di sua madre, pur sapendo che lui non avrebbe mai approvato. Belle cerca di negoziare un accordo con Wes Benson, ma quando decide di rinunciarvi, lui decide di sfruttare la situazione finanziaria disastrosa della famiglia per rivendicare la terra.

Con i Buckley che hanno stretto un’alleanza professionale con i Parker, non c’è più bisogno di vendere nulla, poiché, secondo l’accordo, avranno i soldi per pagare i debiti. Tuttavia, Wes rimane un problema, ed Emmett Parker si offre di risolverlo per Belle, a condizione che lei prenda in mano gli affari di Harlan. Considerando che suo marito è completamente all’oscuro di questo piano, è chiaro che una volta che questa alleanza segreta tra Belle e i Parker verrà alla luce, lui non ne sarà affatto felice.

Un’altra cosa da considerare è che i Parker hanno ucciso il padre di Harlan e, anche se lui può aver accettato di lasciar correre il passato, non ci si può aspettare che dimentichi completamente ciò che è stato fatto a suo padre. È possibile che abbia aspettato il momento giusto per tirare fuori la sua famiglia dai guai e poi pugnalare i Parker dove fa più male per vendicarsi. Se sua moglie stringesse loro la mano, la coppia entrerebbe in conflitto e si creerebbe una divisione, costringendo i figli e gli altri alleati a scegliere da che parte stare.

La seconda stagione di The Waterfront approfondirà il passato dei Buckley

Nella prima stagione di “The Waterfront” scopriamo che non è la prima volta che la famiglia Buckley traffica droga per conto di criminali. Il padre di Harlan, Beau Buckley, era un corriere della droga per i Parker, ma quando le cose finirono brutalmente per loro, Harlan decise di non seguire più quella strada, fino a quando Belle e Cane non gli riaprirono quella porta. La prima stagione si concentra interamente sulla famiglia che cerca di risolvere i propri problemi attuali, ma accenna anche ai conflitti del passato che li hanno portati a questo punto. La seconda stagione dovrebbe partire da qui, soprattutto per quanto riguarda i precedenti rapporti di Beau e Harlan con i Parker.

Allo stesso tempo, la seconda stagione dovrebbe dare più spazio ai personaggi che finora sono rimasti in secondo piano. Bree è una Buckley, ma la sua lotta contro la dipendenza porta la sua famiglia a tenerla all’oscuro dei loro problemi. Ora, però, è al corrente di quasi tutto, soprattutto dopo aver aiutato sua madre a sbarazzarsi di due cadaveri e aver rischiato di essere uccisa da Grady.

Nella prima stagione aveva chiesto di essere coinvolta maggiormente e sembra che nella seconda stagione potrebbe ottenerlo. Tuttavia, non sarà l’unica Buckley ad ampliare il proprio ruolo negli affari di famiglia. Il finale suggerisce che anche la moglie di Cane, Peyton, è stanca di stare in disparte, soprattutto ora che suo marito ha confessato tutto il casino che ha combinato e i problemi che ne sono derivati.

Vedendo che lui non è in grado di gestire le cose da solo, Peyton potrebbe farsi avanti e assumere un ruolo più influente nel futuro della famiglia. Allo stesso tempo, anche Shawn avrà un ruolo fondamentale nel futuro della famiglia, soprattutto se sarà costretto a scegliere da che parte stare.

La seconda stagione di The Waterfront introdurrà nuovi cattivi per i Buckley

La prima stagione di “The Waterfront” si conclude con la morte di Grady, il che significa che il cattivo interpretato da Topher Grace è ormai fuori dai giochi. Tuttavia, questo non significa che la sua famiglia lascerà correre, il che apre la possibilità che i familiari e gli amici di Grady escano allo scoperto per vendicarsi dei Buckley. Allo stesso tempo, ci aspettiamo di vedere un cast ampliato e di saperne di più sui Parker. Terry Serpico e Gerry Bamman dovrebbero riprendere i ruoli di Emmett e Jeb Parker, con altri attori che si uniranno al cast per dare un’idea più chiara di chi sono realmente i Parker e quale minaccia rappresentano per i protagonisti.

Poiché “The Waterfront” non sarebbe nulla senza i Buckley, l’intero cast principale (Holt McCallany, Maria Bello, Jake Weary e Melissa Benoist) dovrebbe riprendere i propri ruoli. Vedremo anche Peyton, interpretata da Danielle Campbell, assumere un ruolo più importante, insieme a Brady Hepner, che interpreta Diller, il figlio di Bree. Anche Shawn, interpretato da Rafael L. Silva, uscirà dai margini per entrare in azione. Wes Benson, interpretato da Dave Annable, potrebbe anche tornare in un ruolo ricorrente, ma personaggi come Jenna, interpretata da Humberly González, potrebbero non tornare, dato che la sua storia con Cane è già stata risolta.