The White Lotus – Stagione 4: uscita, location, trama, cast e tutto quello che sappiamo

La serie antologica dark comedy di Mike White The White Lotus è tornata con la sua trionfale terza stagione all’inizio del 2025 ed è già stata rinnovata per una quarta stagione. In onda dal 2021, ogni stagione della serie è ambientata in una delle località della catena di resort che dà il titolo alla serie e ha come sfondo per la sua trama panorami meravigliosi ed esotici. La parte davvero importante sono i personaggi che trascorrono le vacanze nel resort e i dipendenti che vi lavorano, poiché le loro vite complicate (e talvolta il loro sangue) vengono svelate a tutti in colpi di scena sempre più scioccanti.

La terza stagione trasferisce l’antologia in Thailandia e presenta un nuovo gruppo di viaggiatori disparati, ognuno con le proprie storie oscure da raccontare. Inoltre, il cast di The White Lotus diventa sempre più ricco di star con ogni stagione successiva, come dimostrano i talenti di prim’ordine presenti nella terza stagione. Con una serie di premi al suo attivo e un pubblico enorme su Max, sembra che The White Lotus rimarrà in onda ancora per molto tempo. A dimostrazione della fiducia della rete nella creazione di Mike White, Max ha rapidamente rinnovato la serie per una quarta stagione.

Ultime notizie su The White Lotus – Stagione 4

Rivelata la location della stagione 4

Conclusa la stagione 3, le ultime notizie riguardano la location della stagione 4 di The White Lotus. Senza confermare apertamente una location precisa, il creatore della serie Mike White ha rivelato che la stagione 4 si discosterà da quanto visto nelle precedenti. “Voglio allontanarmi un po’ dalle onde che si infrangono sulle rocce”, ha detto White, suggerendo che la prossima volta non ci sarà una location sulla spiaggia. Questo non restringe molto il campo, ma apre la porta a nuove idee.

Una location innevata è stata in gran parte esclusa negli aggiornamenti precedenti, ma sono sempre possibili luoghi più aridi. Il turismo è un business veramente internazionale e la catena di resort White Lotus potrebbe essere presente in ogni parte del globo. Tuttavia, i commenti di White sono interessanti perché collega l’oceano al simbolismo delle varie stagioni.

Leggi qui i commenti completi di Mike White:

“Per la quarta stagione, vorrei allontanarmi un po’ dal tema delle onde che si infrangono sugli scogli, ma c’è sempre spazio per altri omicidi negli hotel White Lotus”.

La quarta stagione di White Lotus è confermata

La serie antologica ha ottenuto un ordine di rinnovo preventivo

Con una mossa che non ha sorpreso quasi nessuno, Max ha deciso di rinnovare The White Lotus per una quarta stagione circa un mese prima della premiere della terza stagione. Sebbene i rinnovi anticipati siano ancora eccezionalmente rari nell’era dello streaming, la popolarità travolgente e il successo di critica di The White Lotus lo rendono una delle grandi eccezioni alla regola. Non è chiaro il motivo per cui Max abbia deciso di annunciare il rinnovo così presto, ma potrebbe contribuire ad attirare un pubblico ancora più vasto alla terza stagione, dato che ora è garantito che ci sarà almeno un altro episodio.

Non è certo se la quarta stagione arriverà nel 2026 o in un momento successivo.

Per quanto riguarda la data in cui gli spettatori potranno effettivamente vedere la quarta stagione sul piccolo schermo, è difficile da prevedere. La prima e la seconda stagione sono state trasmesse a cadenza annuale (nel 2021 e nel 2022), ma ci sono voluti più di due anni perché la terza stagione vedesse la luce. Sebbene gran parte di questo ritardo possa essere attribuito agli scioperi di Hollywood del 2023 che hanno paralizzato l’industria per gran parte dell’anno, ci è voluto comunque più di un anno dopo la risoluzione degli scioperi per tornare. Detto questo, non è certo se la quarta stagione arriverà nel 2026 o più tardi.

Dettagli sulla trama della quarta stagione di The White Lotus

Verrà esplorata una nuova location di The White Lotus

Sebbene sia impossibile indovinare esattamente cosa accadrà nella quarta stagionedi The White Lotus, è possibile fare delle ipotesi sui temi della stagione. Una delle cose che rende la serie così brillante è che mette senza pietà alla berlina le questioni di classe, dando però a ogni personaggio il giusto spazio. A differenza di altre serie e film che denigrano i ricchi, The White Lotus li dota di un’umanità con cui è facile identificarsi, aggiungendo così un ulteriore livello di interesse. Poiché ogni stagione esplora essenzialmente idee simili, ci si aspetta che anche la quarta stagione faccia lo stesso.

L’ambientazione della quarta stagione contribuirà anche a spiegare cosa succederà, poiché lo sfondo spesso influenza il tipo di vacanzieri che si presentano in quella località del White Lotus. Indipendentemente dai dettagli, qualcuno o addirittura un gruppo di persone non tornerà vivo dalla vacanza. Questo colpo di scena oscuro aggiunge un altro livello di intrigo alla commedia dark, e The White Lotus non ha paura di uccidere nessuno dei personaggi della stagione.