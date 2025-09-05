HomeCinema News2025

Andrew Garfield e Katherine Waterston nel prossimo film di Paul Greengrass

Di Gianmaria Cataldo

-

Andrew Garfield sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Mentre The Lost Bus si appresta a debuttare al Toronto Film Festival questo fine settimana, il regista Paul Greengrass sta già preparando il suo prossimo progetto di alto profilo: fonti hanno infatti rivelato a Deadline che Katherine Waterston entrerà a far parte del cast del film – ancora senza titolo – del regista candidato all’Oscar. Le stesse fonti hanno anche confermato a Deadline che Andrew Garfield è stato ufficialmente scritturato per il ruolo di protagonista e che Focus Features si occuperà della distribuzione.

Deadline aveva dato la notizia per la prima volta la scorsa primavera, riferendo che il progetto stava prendendo forma con Garfield come protagonista e Focus come probabile distributore. Secondo fonti interne, gli accordi sono stati ora conclusi. Greengrass dirigerà quindi il film, mentre Jason Blum lo produrrà attraverso la Blumhouse, insieme a Greg Goodman, Joanna Kaye e lo stesso Greengrass. Anche Lars Sylvest sarà produttore attraverso la Thank You Pictures e Joe Neurauter attraverso la Supernix. La produzione inizierà questo autunno.

Nel film, Garfield interpreta il leggendario leader di una feroce ribellione contro la tirannia di re Riccardo II. Mentre la guerra infuria in tutta l’Inghilterra, egli forma un esercito di popolo per affrontare la potenza del re in una lotta per la giustizia e la sopravvivenza. Un film storico, dunque, che segnerà la prima incursione di Greengrass nel genere.

I progetti recenti e futuri di Andrew Garfield Katherine Waterston

Un nuovo entusiasmante progetto anche per Andrew Garfield, recentemente visto alla Mostra del Cinema di Venezia con After the Hunt – Dopo la caccia (qui la nostra recensione) di Luca Guadagnino e pronto a collaborare di nuovo con il regista italiano per il suo prossimo film da titolo Artificial.

Per quanto riguarda Katherine Waterston, invece, l’attrice è reduce dall’acclamata serie Paramount+ The Agency, dove recita al fianco di Michael Fassbender, Jeffrey Wright e Richard Gere. La serie ha ottenuto ottime recensioni ed è stata rinnovata per una seconda stagione dalla piattaforma di streaming; Waterston ha inoltre recentemente recitato nella commedia Fackham Hall con Damian Lewis.

