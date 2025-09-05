The White Lotus – Stagione 4: rivelata la location della nuova stagione

Secondo alcune indiscrezioni, è stata rivelata la location di The White Lotus – Stagione 4. La fortunata serie antologica della HBO è famosa per le sue ambientazioni sfarzose e opulente, con location mozzafiato che rispecchiano l’atmosfera edonistica della serie. La prima stagione è stata girata alle Hawaii, la seconda in Sicilia e la terza principalmente in Thailandia.

Originariamente approvata come miniserie, The White Lotus è stata ampliata in una serie antologica ed è diventata un successo inaspettato per HBO, vincendo un totale di 15 Emmy e Creative Emmy. La serie è stata rinnovata per una quarta stagione a gennaio e ora sembra che sia stata rivelata la location della quarta stagione di The White Lotus.

Secondo un articolo di Deadline, la serie sarà girata in Francia. La commedia drammatica poliziesca della HBO collabora in esclusiva con la catena Four Seasons, utilizzando i suoi hotel come hotel White Lotus. Si ipotizza che l’hotel scelto sarà il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat in Costa Azzurra, ma non ci sono conferme.

Cosa significa questo per la quarta stagione di The White Lotus

Un elemento di The White Lotus che ha ricevuto elogi costanti nelle prime tre stagioni è il modo in cui ogni location viene utilizzata come qualcosa di più di un semplice sfondo appariscente per la storia. Il creatore Mike White intreccia tipicamente le ambientazioni con le vicende individuali dei personaggi, rendendo interessante la decisione di trasferirsi in Costa Azzurra.

Sarà un grande cambiamento rispetto alla Thailandia, dove è stata girata la terza stagione di The White Lotus, e sarà interessante vedere quale dei numerosi hotel Four Seasons in Francia verrà scelto. Anche se la Francia non è esotica come la Thailandia, offre sicuramente opulenza e lusso, che attireranno molti ospiti facoltosi e sveleranno molti segreti.