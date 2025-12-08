Chicago Fire 14: nel cast arriva Max Martini da Bosch: Legacy

Chicago Fire continua ad ampliare il proprio universo narrativo con un nuovo ingresso direttamente da Bosch: Legacy. Mentre le serie dell’universo One Chicago sono in pausa invernale, la produzione prosegue a ritmo serrato, e dal set arrivano aggiornamenti che anticipano importanti cambiamenti per la Caserma 51.

La stagione 14 si era aperta con diverse modifiche di squadra: Sam Carver e Daniel Ritter hanno lasciato Chicago, mentre il misterioso Sal Vasquez ha fatto il suo debutto nella squadra, catturando subito l’attenzione della trama. Nel finale autunnale, nuove difficoltà si sono abbattute sul team di Mouch, minacciato dai pesanti tagli di bilancio che potrebbero compromettere il futuro dell’intera Engine 51.

A movimentare ulteriormente le cose è il primo sguardo esclusivo – condiviso da Dermot Mulroney e rilanciato da One Chicago Center – su Max Martini, che entrerà nella serie interpretando un Deputy District Chief. L’attore indossa l’uniforme ufficiale dei vigili del fuoco di Chicago, confermando così la sua posizione nella gerarchia, anche se il nome del personaggio resta al momento sconosciuto. Martini è noto per titoli come Level 9, The Great Raid, The Unit e, più recentemente, per il ruolo del detective Don Ellis nello spin-off Bosch: Legacy.

In passato, il ruolo di Deputy District Chief era ricoperto da Chief Boden, ora promosso a Deputy Fire Commissioner. Il nuovo personaggio potrebbe quindi colmare un vuoto rimasto finora poco esplorato nella serie, introducendo una dinamica inedita nei rapporti di potere della caserma.

Resta da capire se l’arrivo del personaggio di Martini si tradurrà in un alleato o in un ostacolo per la squadra. Con una posizione superiore a quella di Dom Pascal, il nuovo Deputy District Chief potrebbe avere un ruolo decisivo nel destino della Engine 51, attualmente a rischio chiusura. Un suo intervento potrebbe salvare la squadra… o aggravare ulteriormente la situazione.

Per scoprirlo, i fan dovranno attendere il ritorno di Chicago Fire 14 dopo la pausa delle festività: la serie tornerà nel suo slot abituale nella prima settimana di gennaio.