Wayward – Ribelli: il vero significato dei rospi nella serie Netflix

L’atmosfera del thriller cult Wayward – Ribelli di Netflix è accentuata dalla presenza dei rospi delle canne che popolano Tall Pines e dal loro inquietante gracidare, ma queste creature hanno anche un significato simbolico più profondo all’interno della storia. La città di Tall Pines è pittoresca, con vicini eccessivamente cordiali che sono un po’ troppo perfetti. Questo crea un’atmosfera inquietante che si intensifica man mano che entrano in gioco gli elementi cult.

Tra questi vi sono, appunto, i rospi delle canne. La loro presenza in Wayward – Ribelli inizia in modo relativamente sottile, ma aumenta di intensità nel corso della serie. Alla fine, il gracidare era diventa insopportabile. Il suono fa venire la pelle d’oca e spingono a riflettere sul loro vero significato nella serie, molto più profondo di quello che si potrebbe pensare, che allude a verità fondamentali sia su Evelyn che su Laura. In questo approfondimento andiamo dunque ad esplorare proprio questo aspetto.

I rospi sono sia di buon auspicio che simboli del male nella mitologia, proprio come Evelyn

È interessante, ai fini di quest’analisi, approfondire il simbolismo dei rospi in diverse culture. A quanto pare, il significato dei rospi è dicotomico, proprio come Evelyn. In alcune culture, tra cui quella egizia e azteca, i rospi simboleggiano prosperità, buona fortuna e trasformazione positiva. Tuttavia, nell’Europa medievale, in alcune forme attuali di cristianesimo e tra alcuni popoli Xhosa, i rospi sono invece un simbolo del male. Molte fiabe li presentano come demoni o segni del diavolo.

La creatura e i suoi significati dicotomici sono una rappresentazione diretta di Evelyn, la preside della Tall Pines interpretata da Toni Collette. Dall’esterno, Evelyn è vista come una santa in grado di salvare i ragazzi in difficoltà, aiutandoli a crescere e a guarire. Lei è ciò che i genitori credono possa aiutare i loro adolescenti in difficoltà a trasformarsi in adulti ben educati. Ripongono la loro fiducia in lei.

Tuttavia, dall’interno, Evelyn è il male che governa la scuola. Sta distruggendo emotivamente la voglia di vivere dei suoi studenti, abbattendoli con tattiche abusive come la sedia elettrica, l’isolamento e i messaggi ripetitivi. Sta manipolando persone come Laura e Leila facendogli credere di essere assassine attraverso la terapia della memoria repressa, una tattica pericolosa e ormai screditata.

I rospi canna rappresentano il controllo invasivo di Evelyn sulla città

Un altro dettaglio importante per comprendere i rospi in Wayward – Ribelli è l’affermazione degli abitanti del paese secondo cui questi rospi sono “specie invasive” che hanno invaso la città. Osservandoli più da vicino, sembrano essere rospi delle canne. Il tipo di rospo è importante perché i rospi delle canne sono specie invasive che distruggono gli ecosistemi, sono velenosi e tossici e predano specie più piccole. La loro presenza è un fastidio a Tall Pines, anche se i residenti sembrano essersi abituati. Questo rappresenta il controllo invasivo di Evelyn sulla città e sui suoi cittadini.

Evelyn ha un livello spaventoso di controllo sulle persone di Tall Pines. Nessuno di loro sembra rendersi conto di quanto sia bizzarro che i loro diritti riproduttivi siano dettati da lei e che siano costretti a giocare a giochi mentali praticamente ogni volta che Evelyn lo richiede. Non riconoscono che non è naturale per loro sentirsi sempre tranquilli e felici. Evelyn ha distrutto quello che probabilmente era un bel posto prima che la sua setta prendesse il sopravvento. È il veleno metaforico che danneggia i cittadini di Tall Pines e preda su coloro che considera più piccoli di lei. A tutti gli effetti, è il rospo gigante.

I rospi rappresentano la trasformazione promessa dal “salto”

I rospi di Wayward – Ribelli sono anche collegati al minaccioso “salto” che gli studenti compiono dopo aver raggiunto la fase Ascend. In teoria, tutti i cittadini di Tall Pines, tranne Alex e gli studenti attuali, hanno compiuto il salto. Dopotutto, Evelyn ha preso il controllo della setta a cui partecipava in precedenza, che ha fatto compiere il salto a tutti. Ha impedito loro di avere figli biologici, quindi non ci sono bambini che non hanno compiuto il salto.

Gli unici bambini della città si sono diplomati alla Tall Pines Academy, e si sottintende che il “salto” sia un requisito per il diploma. Per questo motivo, la sovrabbondanza di rospi ha perfettamente senso, perché tutti hanno attraversato quel processo. Questa interpretazione dei rospi è rafforzata dal fatto che i girini nuotano nelle acque in cui gli studenti compiono il salto. Ciò rappresenta il fatto che stanno passando dall’essere bambini indifesi, come i girini, all’essere membri della Tall Pines sottoposti al lavaggio del cervello, come i rospi.

Laura che macina un rospo in Wayward rappresenta la sua riconquista del potere (o forse no?)

A metà circa di Wayward – Ribelli, Laura si rende conto che un rospo la sta facendo impazzire. Il suo gracidare la infastidisce e teme persino che sia il suo bambino a causarlo. Tuttavia, decide di riprendere il controllo della situazione schiacciando il rospo nel tritarifiuti. È un gesto potente che fa sembrare che stia riprendendo il potere da Evelyn. Ciò si riflette nel fatto che inizia a mettere in discussione le esperienze che ha vissuto come studentessa alla Tall Pines Academy.

Crea persino un gruppo di sostegno per altre persone che hanno vissuto la stessa cosa. Sfortunatamente, la serie suggerisce che Laura non ha effettivamente ripreso il suo potere da Evelyn. Invece, ha continuato il ciclo iniziato con il ragazzo simile a Charles Manson, seguito da Evelyn, e ora passato a Laura. Il suo gruppo di sostegno è la sua nuova setta in Wayward – Ribelli, e alla fine non a caso c’è un disegno di un rospo sulla parete di Laura.