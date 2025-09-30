HomeSerie TvNews

Daredevil: Rinascita, Elden Henson nega il ritorno di Foggy Nelson nella seconda stagione

Di Gianmaria Cataldo

-

Daredevil: Born Again, Foggy Nelson
Credit - Marvel Studios

L’attore di Daredevil: Rinascita ha messo fine a una voce che circolava da tempo al LA Comic Con. Elden Henson, che interpreta Franklin “Foggy” Nelson sia nella serie originale Netflix che nel reboot Disney+, hainfatti  rivelato che il suo personaggio non tornerà nella seconda stagione.

Quando gli è stato chiesto se Foggy sarebbe tornato durante un panel al LACC, Henson ha spezzato il cuore dei suoi fan. L’attore ha dichiarato: “Mi dispiace essere portatore di cattive notizie, ma non succederà”. La reazione del pubblico dopo che ha detto che il suo personaggio non sarebbe tornato è stata di pura tristezza e delusione, dato che c’erano così tante teorie sul suo ritorno.

Cosa significa l’assenza di Foggy Nelson per Daredevil: Rinascita

Foggy era un personaggio amato sia nei fumetti che nella serie Netflix. Tuttavia, quando la Disney ha rilanciato Daredevil: Rinascita, ha finito per ucciderlo prima ancora che la serie iniziasse davvero. Il procuratore distrettuale è stato tragicamente ucciso da Bullseye all’inizio del primo episodio, rendendo la sua scomparsa ancora più dolorosa per gli spettatori che erano entusiasti del rilancio.

La scena ha scioccato e persino fatto infuriare alcuni fan. Tuttavia, quando hanno iniziato a circolare voci sul ritorno del personaggio, questi ultimi sembravano essersi un po’ tranquillizzati. Purtroppo, la risposta diretta di Henson ha confermato che tutte queste affermazioni sul ritorno di Foggy nella seconda stagione erano false.

LEGGI ANCHE: 

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.

