Wayward – Ribelli: la spiegazione del finale della serie Netflix

Wayward – Ribelli di Netflix racconta una storia immaginaria ispirata all’esperienza reale del tormentato mondo degli adolescenti, con un finale tanto positivo quanto tragico. Ambientato nel 2003, la serie vede due ragazze adolescenti di nome Abbie e Leila finire nei guai a scuola e fumare marijuana, spingendo il preside a suggerire la “scuola terapeutica” chiamata Tall Pines Academy come soluzione ai loro problemi comportamentali.

I genitori di Abbie accettano, permettendo alla scuola di rapire la loro figlia e portarla in quello che posso solo descrivere come l’inferno sulla terra. Leila rintraccia la scuola con l’intenzione di salvare la sua amica, ma viene catturata. Sfortunatamente, la gelida preside interpretata da Toni Collette convince i genitori di Leila a farla rimanere.

Abbie e Leila cercano di trovare una via d’uscita, affidandosi anche all’aiuto di un nuovo agente di polizia arrivato in città, Alex. Tuttavia, lui deve svelare il mistero della scuola, sostenendo al contempo sua moglie Laura, incinta, che ha frequentato la scuola da adolescente, e abituandosi alla città, che ha le sembianze di una setta. Questo porta a un finale stimolante, che è allo stesso tempo straziante e pieno di speranza.

Perché Leila rimane alla Tall Pines Academy, ma Abbie se ne va

Alla fine di Wayward – Ribelli, sia Leila che Abbie hanno la possibilità di lasciare definitivamente la Tall Pines Academy, fuggendo con l’auto che Alex ha lasciato loro. Tuttavia, prendono decisioni diverse. Abbie si rende conto che non può rimanere alla Tall Pines, dati gli abusi fisici e mentali subiti. Leila, invece, pensa che rimanere sia l’unica opzione possibile. Due fattori principali contribuiscono alla tragica scelta di Leila. In primo luogo, Leila riconosce che, mentre Abbie ha una famiglia che la ama, lei ha solo sua madre.

Sfortunatamente, sulla base della loro telefonata, non crede che a sua madre importi se torna a casa o meno. In secondo luogo, Leila si è infiltrata nel gruppo “ascend” della Tall Pines Academy, il che ha fatto sì che Evelyn le prestasse particolare attenzione. Ha dedicato più tempo a distruggere Leila e potenzialmente a introdurre falsi ricordi, alimentando un sentimento di disgusto verso se stessa nella ragazza. Alla fine, Evelyn ha convinto Leila che avrebbe avuto valore solo all’interno della struttura di Tall Pines.

Sebbene la decisione di Leila sia tragica, essa riflette la triste realtà che l’abuso psicologico e il gaslighting possono alla fine essere interiorizzati dalle vittime. Leila ha subito un grave trauma infantile e ha vissuto in un ambiente poco solidale che l’ha resa più suscettibile alla manipolazione di Evelyn, quindi non sorprende che la leader della setta/preside abbia avuto successo con lei.

Leila ha ucciso sua sorella?

Verso la fine di Wayward – Ribelli, Leila si sottopone a una terapia di recupero della memoria piuttosto intensa. Arriva alla rivelazione di aver effettivamente ucciso sua sorella spingendola in acqua e guardandola annegare. Tuttavia, questo non è quasi certamente accurato, poiché è emerso solo dopo diversi cicli di terapia di recupero della memoria. La RMT è una forma di terapia contro cui l’American Psychological Association e l’American Medical Association hanno messo in guardia.

È ampiamente screditata e considerata pseudoscienza dagli psicologi perché può indurre falsi ricordi che il paziente finisce per credere pienamente. Nel caso di Leila, la vediamo sottoporsi a diversi cicli in cui viene costretta a vedere diverse versioni degli stessi eventi, guidata da Evelyn. Inoltre, abbiamo sentito il racconto esterno di Abbie su ciò che Leila ha detto dopo l’evento.

E Laura? Li ha uccisi?

A differenza di Leila, la risposta alla domanda se Laura abbia ucciso i suoi genitori è un po’ più ambigua. Sappiamo che o Laura li ha uccisi o lo ha fatto Evelyn. I compagni di classe di Laura dicono che i suoi genitori volevano riportarla indietro dalla Tall Pines Academy. Evelyn dice che Laura ha spaccato loro la testa con una pietra. Laura non vuole parlare dei suoi genitori. Tuttavia, Evelyn non è una narratrice affidabile. Laura dice che le mancano i suoi genitori e che li sogna, il che suggerisce un legame emotivo con loro.

L’auto dei genitori è nel lago, il che suggerisce un metodo di omicidio diverso. Allo stesso tempo, non vediamo il processo di lavaggio del cervello a cui è stata sottoposta Leila. Sono propenso a credere che Evelyn abbia ucciso i genitori di Laura in Wayward – Ribelli, sulla base del suo comportamento e della sua natura controllante. Considerando che ha insabbiato gli omicidi degli studenti, non mi stupirei se li avesse uccisi e avesse nascosto la verità. Tuttavia, è possibile sostenere che Laura abbia effettivamente ucciso i suoi genitori.

Perché Alex rimane a Tall Pines con Laura e il bambino

Una delle parti più confuse del finale di Wayward – Ribelli è il fatto che Alex decida di rimanere a Tall Pines con Laura, che è essenzialmente una nuova leader di una setta per la città, e il loro bambino appena nato. Aveva l’opportunità e i mezzi per prendere il bambino e scappare, ma è rimasto. In definitiva, questa decisione deriva dal fatto che lui pensa che la città gli offrirà l’amore e il sostegno che gli sono mancati da bambino.

Ha avuto un padre violento e ha ripetuto quei modelli di mascolinità diventando un poliziotto violento. Alex probabilmente crede che la città impedirà al bambino di ripetere il ciclo di violenza. Dopotutto, l’intera comunità era disposta a sostenerli durante il parto e a praticare il contatto pelle a pelle. Tuttavia, gli sfugge il piccolo dettaglio che ciò significa che suo figlio crescerà in una setta che demonizza e reprime qualsiasi emozione che non sia la felicità.

Cosa succede quando i personaggi vengono “trasportati”

Il concetto di “trasporto” viene discusso in termini velati durante tutta la serie, ma alla fine viene mostrato chiaramente in azione. La persona che viene trasportata viene legata a una sedia in mezzo a uno specchio d’acqua. Le vengono iniettate droghe psichedeliche, viene torturata e sottoposta al waterboarding. Nel frattempo, sente ripetere continuamente:

“Sei sdraiato sulla schiena e chiami tua madre. Lei è in piedi, di fronte al muro. Ti dà le spalle. Suona una campana. Tua madre si gira verso di te. È silenziosa, ma ha la bocca spalancata. Nella sua bocca c’è una porta”.

In sostanza, si tratta di una forma molto drastica di lavaggio del cervello, talmente tortuosa che la persona “trasformata” reprime i legami con la propria famiglia e i traumi del passato. Questo processo regala a Wayward – Ribelli una delle scene più inquietanti e allucinanti dell’intera serie.

Perché a Tall Pines non nascono bambini

Nella seconda metà di Wayward – Ribelli, Alex si rende conto che nella città di Tall Pines non esistono bambini. Il motivo dietro a questo fatto rimane un mistero. Tuttavia, Alex alla fine scopre che Evelyn ha impedito a tutti gli abitanti della città di riprodursi. Gli unici bambini sarebbero i diplomati “riformati” della Tall Pines Academy. Il divieto di avere figli in Wayward è essenzialmente una forma di eugenetica a livello cittadino.

Evelyn vuole solo bambini con le caratteristiche che lei ritiene desiderabili (ad esempio, sempre felici, che non mettono in discussione l’autorità) per riempire la sua setta. L’unico motivo per cui invita Laura a tornare a Tall Pines per avere il suo bambino è che Laura era una diplomata della scuola di terapia, il che la rendeva già coinvolta nell’etica della setta. Inoltre, pensa di aver reso la città abbastanza utopica da garantire che un bambino cresciuto lì avrà le caratteristiche desiderabili.

La spiegazione della storia della setta di Evelyn in Wayward – Ribelli

La città nella serie originale Netflix, Wayward – Ribelli, è estremamente settaria fin dall’inizio. C’è qualcosa di strano nei residenti e nella loro natura eccessivamente amichevole. Non ci sono bambini. Ci sono rospi che gracidano ovunque. Hanno un riformatorio violento. Tutte le basi erano lì per la rivelazione che Tall Pines è una setta. Tuttavia, la parte più interessante della rivelazione è che non è iniziata con Evelyn. Quando Evelyn era una giovane adulta, è entrata a far parte di una setta che ha gettato le basi per quella che sarebbe poi diventata Tall Pines.

Non ha nemmeno creato “il salto”, anche se ha trovato un modo per renderlo molto più pericoloso e di grande impatto. Invece, un leader di culto immaginario simile a Charles Manson ha riunito un gruppo di ragazze dall’aspetto principalmente hippie e alcuni ragazzi appassionati di droghe psichedeliche. La loro setta viveva nella casa che Evelyn ha dato a Laura e Alex. Alla fine, dopo aver subito le tattiche della setta e gli abusi, Evelyn ha ucciso il leader fracassandogli la testa con una pietra e prendendo il controllo del gruppo.

Il vero significato del finale di Wayward – Ribelli

Il finale di Wayward – Ribelli è allo stesso tempo pieno di speranza e dolorosamente triste. La partenza di Abbie da Tall Pines dimostra che c’è una via d’uscita dopo aver vissuto eventi orribili e traumatici. Le sue esperienze nella scuola terapeutica non l’hanno lasciata distrutta. Lei dimostra un’immensa resilienza. La sua partenza non cancella il trauma, ma significa che può iniziare a guarire. Tuttavia, la decisione di Leila e Alex di rimanere in città evidenzia il fatto estremamente realistico che superare un trauma non è facile.

Lasciare una situazione di abuso non è facile e non sempre avviene secondo i tempi di qualcun altro. Per quanto Abbie voglia che Leila venga con lei in Wayward – Ribelli, non può costringerla a farlo. Lo stesso vale per Alex. Alex e Leila semplicemente non sono pronti o in grado di andarsene, il che è una realtà per molte persone nella loro situazione. A volte, come nel caso degli studenti della Tall Pines Academy, andarsene non è un’opzione praticabile. Tutto ciò che Abbie, e noi come pubblico, possiamo sperare è che tutti coloro che soffrono trovino alla fine una via d’uscita dalla loro Tall Pines.