Motorheads – Stagione 2: ci sarà? Tutto quello che sappiamo

Motorheads è una serie originale Prime Video che mescola dramma adolescenziale, mistero familiare e una forte componente motoristica, ambientata nella provincia americana tra officine, autodromi e tensioni intergenerazionali. Lanciata nel maggio 2025, la serie segue le vicende di Zac, un ragazzo appassionato di corse, che si ritrova coinvolto in segreti più grandi di lui quando scopre dettagli oscuri sul passato della sua famiglia e sull’assenza del padre.

Accanto a lui ruotano personaggi altrettanto tormentati e carismatici, come Caitlyn, Alicia e Harris, che si confrontano con la perdita, la rabbia, l’amicizia e l’amore in un contesto in cui i motori sono metafora di identità e velocità di fuga. Tra competizioni clandestine e vecchie ruggini familiari, Motorheads ha conquistato una fanbase giovane grazie al suo stile narrativo teso e dinamico, sostenuto da una colonna sonora energica e un’estetica a metà tra Outer Banks e Fast & Furious.

Motorheads è stata rinnovata per una Stagione 2?

Il futuro di Motorheads, la serie teen-drama con motori e segreti di famiglia, rimane in sospeso. Ad oggi, Prime Video non ha ancora ufficializzato il rinnovo o la cancellazione della serie dopo i suoi 10 episodi, usciti il 20 maggio 2025. Tuttavia, le parole del creatore John A. Norris (alias Johnny Norris) hanno ravvivato le speranze dei fan. Rispondendo a un commento su X, ha confermato che “Season two is written“: la Stagione 2 esiste già – almeno su carta.

Il finale della prima stagione ha lasciato diverse porte aperte: l’oscuro destino di Christian Maddox, il padre scomparso, e il futuro dei rapporti tra Zac, Caitlyn, Alicia e Harris sono rimasti irrisolti. Inoltre, Norris ha spifferato uno spoiler: nel secondo episodio della seconda stagione, Caitlyn affronterà il test della patente, proprio come la sua interprete Melissa Collazo dovrà fare nella realtà.

Anche il cast sembra pronto a tornare: Mia Healey (Alicia) ha dichiarato di aver già un’idea chiara per la stagione 2, e Michael Cimino (Zac) ha anticipato che il suo personaggio sarà molto cambiato sin dall’inizio.

Tra i fan, la conversazione è vivace. Su Reddit si legge:

“It’s like… one of those shows you can just turn your brain off and relax” reddit.com

E il Guardian, pur criticando dialoghi deboli e una regia altalenante, ha riconosciuto la chimica tra i giovani protagonisti come elemento trainante della serie .

Per ora non ci sono conferme ufficiali da Prime Video, ma il fatto che la sceneggiatura sia già pronta, unita al buon riscontro iniziale (la serie ha dominato le classifiche U.S. tra il 22 e il 25 maggio) , lascia sperare in un rinnovo a breve.

In attesa della conferma, i fan possono consolarsi con la consapevolezza che la trama è già stata scritta e pronta per decollare. Incrociamo le dita!