Yellowjackets – Stagione 4: ci sarà? Tutto quello che sappiamo

La serie thriller di Showtime Yellowjackets è finalmente tornata con la sua terza stagione nel 2025, ma la serie sarà presto rinnovata per una quarta stagione? Sviluppata per la TV da Ashley Lyle e Bart Nickerson, la serie racconta la storia di una squadra di calcio femminile di liceo il cui aereo precipita nella natura selvaggia del Canada nel 1996. Passando dagli anni ’90 al presente, la serie racconta le conseguenze della loro terribile esperienza e ciò che hanno dovuto fare per sopravvivere. Con alcuni misteri davvero raccapriccianti, tra cui il cannibalismo, Yellowjackets cammina su una corda tesa tra il brivido e l’orrore puro.

La terza stagione vede le cose raggiungere il culmine quando ogni parvenza di civiltà viene spazzata via dalle sopravvissute nel 1996, anche con l’arrivo dell’estate. Nel frattempo, le donne nel 2021 devono lottare per mantenere i loro preziosi segreti, schivando anche minacce mortali che sono tornate a perseguitarle. Nonostante l’attesa, la terza stagione di Yellowjackets è ancora uno dei prodotti più attesi della TV, e questa è una buona notizia per una potenziale quarta stagione. Anche se non c’è ancora nulla di confermato sulla quarta stagione, è altamente probabile che Showtime rinnoverà il thriller sanguinario per un’altra stagione.

Gli episodi della terza stagione di Yellowjackets vanno in onda ogni giovedì su Paramount+ con Showtime prima di essere trasmessi su Showtime ogni domenica.

La quarta stagione di Yellowjackets non è stata confermata

Anche se a questo punto sembra una conclusione scontata, Showtime non ha ancora rinnovato Yellowjackets per una quarta stagione. Ciò non dovrebbe sorprendere troppo, considerando la novità della terza stagione, ma probabilmente non ci vorrà molto prima che il destino del thriller venga deciso. Sebbene la lunga attesa possa essere stata fastidiosa, è abbastanza chiaro che l’attesa per l’ultima puntata non è diminuita di una virgola e Yellowjackets ha superato con successo la tempesta. Ciò significa che l’audience sarà probabilmente piuttosto alta per la terza stagione, il che fa ben sperare per una potenziale quarta.

Anche se ci sono piani per concludere presto la storia, Yellowjackets dovrebbe avere almeno un altro giro, anche se è difficile indovinare quando arriverà la notizia. Ogni stagione ha ottenuto ordini di rinnovo sempre più rapidi, ma la terza stagione, colpita dallo sciopero, potrebbe rendere Showtime un po’ più titubante nel muoversi troppo rapidamente. Anche se al momento sembra improbabile un blocco totale del settore, la rete potrebbe aspettare ancora un po’ per prepararsi a eventuali imprevisti nel processo di produzione.

La terza stagione di Yellowjackets è stata trasmessa per la prima volta il 14 febbraio 2025.

Dettagli sul cast della quarta stagione di Yellowjackets

Come hanno dimostrato le numerose morti raccapriccianti in Yellowjackets, nessuno è al sicuro in nessuna delle due linee temporali. Questo rende piuttosto difficile prevedere il cast della quarta stagione, anche se ci sono alcuni personaggi che devono sopravvivere nella linea temporale del 1996 perché le loro controparti adulte fanno parte della storia attuale. Il duo Melanie Lynskey e Sophie Nélisse interpreta rispettivamente Shauna adulta e adolescente, e Nélisse ha almeno la garanzia di sopravvivere. Allo stesso modo, Tawny Cypress e Jasmin Savoy Brown interpretano Taissa adulta e adolescente, mentre Christina Ricci e Samantha Hanratty interpretano Misty adulta e adolescente.

Sebbene la sua controparte adulta muoia nel 2021, Sophie Thatcher tornerà nei panni della versione più giovane di Nat, mentre Simone Kessell (2021) condividerà il ruolo di Lottie con Courtney Eaton (1996). Lauren Ambrose e Liv Hewson interpretano rispettivamente Van adulta e adolescente, mentre Kevin Alves interpreta il giovane Travis, la cui controparte adulta finisce per morire nella linea temporale attuale. Molti altri ritorni sono molto meno certi, e i nuovi arrivati della terza stagione come Hilary Swank e Joel McHale potrebbero anche avere un ruolo nelle stagioni future.

Dettagli sulla trama della quarta stagione di Yellowjackets

Le cose non potranno che peggiorare nella natura selvaggia

Sebbene l’estate arrivi per il gruppo intrappolato nella natura selvaggia nella terza stagione di Yellowjackets, è chiaro che le cose non potranno mai tornare come prima. Con la tensione sempre presente e misteri come l’identità della ragazza della fossa ancora irrisolti, è probabile che la quarta stagione avrà molto su cui lavorare. Sebbene la trama della terza stagione probabilmente risponderà ad alcune domande, è altrettanto probabile che ne solleverà di nuove. Detto questo, è impossibile indovinare cosa succederà nella quarta stagione di Yellowjackets finché non sarà nota l’intera trama della terza stagione.

