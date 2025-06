The Last of Us – Stagione 3: Neil Druckmann conferma che sarà incentrata su Abby

Il co-creatore di The Last of Us, Neil Druckmann ha confermato durante il panel FYC che la terza stagione sarà incentrata sul personaggio di Kaitlyn Dever, Abby. Come riportato da Variety, discutendo della libertà creativa concessa dalla HBO alla serie, Druckmann ha dichiarato: “Non riesco a credere che ci abbiano permesso di strutturare la serie in questo modo, ovvero che abbiamo appena concluso la seconda stagione e la terza stagione avrà come protagonista – attenzione spoiler – Kaitlyn”.

La seconda stagione si è infatti conclusa con un cambio di prospettiva dal personaggio di Bella Ramsey, Ellie, ad Abby. Dever, che ha partecipato al panel virtualmente, ha anche parlato dell’interpretazione del personaggio di Abby, considerando che all’inizio della seconda stagione ha ucciso Joel (Pedro Pascal), uno dei personaggi preferiti dai fan. “Credo che le polemiche su Abby non mi abbiano mai preoccupata, vista la mia prima riunione con Craig e Neil e quanto siano meravigliosi e talentuosi”, ha detto.

“Non mi sono mai sentita così coinvolta su un set in vita mia”, ha continuato Dever, “So che abbiamo appena visto l’episodio 2, girando quella scena nello chalet… Stavo attraversando un periodo difficile a livello personale, ma è stata una delle esperienze più belle che abbia mai avuto come attrice, proprio perché mi è sembrato davvero un grande lavoro di squadra”. Non resta a questo punto che attendere maggiori dettagli sulla terza stagione di The Last of Us e su cosa verrà raccontato di Abby.

Di cosa parla The Last of Us

La serie The Last of Us racconta una storia di sopravvivenza che si svolge vent’anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel, un sopravvissuto, viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un’opprimente zona di quarantena. Quello che sembrava un incarico di poco conto diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altro per riuscire a sopravvivere.

The Last of Us è scritto e prodotto esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta esecutivamente da Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. Società di produzione: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.

La serie ha per protagonisti Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna e Rutina Wesley. I nuovi membri del cast di questa stagione includono Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Jeffrey Wright nel ruolo di Dixon, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino nel ruolo di Jesse, Ariela Barer nel ruolo di Mel, Tati Gabrielle nel ruolo di Nora, Spencer Lord nel ruolo di Owen e Danny Ramirez nel ruolo di Manny. Catherine O’Hara è anche una guest star in un ruolo non rivelato.

Una cosa che Mazin e Druckmann non faranno è andare oltre il materiale di partenza esistente, come il dramma di genere della HBO Il Trono di Spade ha fatto dopo aver coperto i cinque romanzi pubblicati della serie di George R.R. Martin; Martin deve ancora finire il sesto e il settimo libro previsti. “Non esiste un mondo in cui vorrei che il nostro show andasse oltre il materiale di partenza che la gente conosce già“, ha detto Mazin.