9-1-1: Lone Star – stagione 5, per Rob Lowe sarà “spettacolare”

9-1-1: Lone Star – stagione 5 tornerà in autunno e, come è tradizione nell’universo di 9-1-1, un’importante emergenza in più episodi darà il via alla stagione. In una conversazione con TV Insider, parlando di ciò che i fan possono aspettarsi nella prossima stagione, Rob Lowe ha rivelato che la 126 sarà sul posto quando si verificherà il deragliamento di un treno. Il cast e la troupe hanno girato l’emergenza negli ultimi mesi, e Lowe ha anticipato che si tratterà di uno spettacolo enorme in termini di dimensioni e produzione. Ha parlato della lavorazione di questo film, dicendo:

“Beh, solo la scala e lo spettacolo del deragliamento del treno e l’arduità delle riprese. Voglio dire, lo adoro. Lo trovo davvero impegnativo. Mi piace la sfida, ma è un lavoro brutale e massacrante e penso: ‘Sì, posso farlo. Andiamo. Compio 60 anni, andiamo“. Capite cosa intendo? Mi eccita, e quindi il dolore, lo strisciare, il fumo, la carneficina, sono davvero divertenti. E non è per tutti. Voglio dire, credetemi, conosco molti attori che dicono: “Non lo farò”. Ma io adoro i risultati. Mi piace l’aspetto grande che ha. Sembra un film. Sì, credo che la gente rimarrà a bocca aperta“.

Come in ogni emergenza, la possibilità che qualcuno si ferisca gravemente o peggio è sempre presente in 9-1-1: Lone Star. Lowe ha detto: “Siamo sempre sulla linea del fuoco, mettiamola così“, quando gli è stato chiesto se la 126 avrebbe subito delle perdite. E anche se ciò non dovesse accadere, la caserma dei pompieri dovrà fare i conti con alcuni cambiamenti dovuti alla partenza di Judd. Il capitano Strand dovrà occupare quel posto, con conseguente competizione tra i membri della caserma. Quando gli è stato chiesto come Owen intende occupare il posto, Lowe ha anticipato l’arco narrativo, dicendo:

“Beh, questo è parte del divertimento, è che devo scegliere tra persone fantastiche che amo chi otterrà quel lavoro. Questa competizione si svolge in più episodi, quindi non si sa chi sarà, e tutti lottano per quel ruolo”.

Con il cambio di posizione, una sarà ancora aperta e dovrà essere occupata. Lowe ha mantenuto il riserbo sulle potenziali aggiunte al cast di 9-1-1: Lone Star – stagione 5, ma ha anticipato alcune sorprese, dicendo: “Abbiamo una grande sorpresa in arrivo, e non posso dirvi come sarà riempita, ma la gente la amerà“. La stagione vedrà anche la presenza di Chad Lowe in qualche ruolo minore. Rob ha sottolineato quanto sia eccitante l’emergenza, dicendo: “Sono davvero entusiasta dello spettacolo. Sono davvero entusiasta della portata e della scala di ciò che siamo in grado di fare, pur continuando a occuparci dei personaggi che tutti amano“.

Tutto quello che sappiamo su 9-1-1: Lone Star – stagione 5

La quinta stagione di 9-1-1: Lone Star andrà in onda negli USA il lunedì alle 20:00 anziché il martedì. La serie va a occupare il posto lasciato da 9-1-1 quando lo show ha cambiato rete e ora va in onda sulla ABC. La serie ammiraglia ha avuto anche un’emergenza in più episodi in questa stagione, quando Bobby e Athena si sono trovati su una nave da crociera che stava affondando. 9-1-1: Lone Star è il programma di punta della Fox nella programmazione autunnale e sarà utilizzato per lanciare un nuovo drama sul salvataggio, Rescue HI-Surf.

La serie ambientata alle Hawaii seguirà una squadra di bagnini che salvano le persone dai pericoli di quella parte del mondo. Nonostante l’attuale statura dello show, la Fox non ha ancora preso una decisione in merito. L’amministratore delegato della Fox, Ron Wade, ha rivelato che stanno aspettando di vedere l’andamento della serie prima di decidere se tenerla o meno. Ha parlato dei piani del network, dicendo: “Vedremo come sempre come andrà e poi prenderemo delle decisioni sul futuro di questo franchise. Al momento, però, siamo molto concentrati sul fatto che sia un trampolino di lancio per un nuovo show, Rescue HI-Surf, e siamo entusiasti di averlo in programmazione“.