Phoebe Dynevor in trattative per il nuovo film di Tommy Wirkola

Phoebe Dynevor è in trattative per recitare in un thriller senza titolo sugli squali prodotto da Sony Pictures con la regia di Tommy Wirkola (Violent Night). Mentre i dettagli della trama sono tenuti nascosti, la produzione inizierà in Australia quest’estate. Adam McKay e Kevin Messick produrranno il film sugli squali sotto la loro bandiera Hyperobject Industries.

Phoebe Dynevor è meglio conosciuta per il ruolo di Daphne Bridgerton nelle prime due stagioni della serie Netflix Bridgerton. Recentemente ha recitato al fianco di Alden Ehrenreich nel thriller del 2023 Fair Play, venduto a Netflix con un massiccio accordo da 20 milioni di dollari dopo la première del film al Sundance Film Festival.

Alla fine di aprile, Variety ha riferito in esclusiva che Phoebe Dynevor e Bella Ramsey reciteranno nel nuovo cortometraggio More Flames, degli Yellow Dot Studios e Climate Spring di McKay; il corto segna il lancio della campagna #FlipTheScript volta a cambiare la narrativa sulla crisi climatica. Successivamente, la Dynevor sarà vista nel film di spionaggio Inheritence di Neil Burger e in Anniversary, con Diane Lane, Zoey Deutch, Mckenna Grace, Dylan O’Brien e Kyle Chandler.