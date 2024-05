Marvel Fase 4: tutti i film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe

Con l’uscita in sala di Spider-Man: Far From Home si è ufficialmente conclusa la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe. Questa è stata caratterizzata in particolare dalla celebre Infinity War, che ha visto gli Avengers e tutti gli altri supereroi fin qui introdotti scontrarsi con il titano pazzo Thanos. Concluso quel ciclo narrativo, ha avuto inizio la Fase 4 del Marvel cinematic Universe, caratterizzata non più solo da lungometraggi ma anche da diverse serie distribuite sulla piattaforma Disney+. Come noto, ognuna di queste opere è ormai sempre più strettamente legata alle altre, dando così vita ad un grande racconto di cui si consiglia di non perdere neanche un pezzo. Per sapere quali sono tutti i film relativi alla Fase 4 da recuperare, ecco un utile elenco comprensivo di dettagli.

Marvel Fase 4: tutti i film dell’MCU

Black Widow (2021)

Tra le principali protagoniste femminili del Marvel Cinematic Universe, la Black Widow interpretata da Scarlett Johansson ha infine avuto il proprio lungometraggio stand-alone, intitolato appunto Black Widow (la recensione). Ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, il film vede Natasha Romanoff costretta alla fuga e ad affrontare il suo passato. Accanto alla Johansson nel film si ritrovano Florence Pugh nei panni di Yelena Belova e David Harbour in quelli di Alexei Shostakov, alias Guardiano Rosso. Dopo essere stato rinviato più volte a causa della pandemia di COVID-19, Black Widow è stato distribuito il 7 luglio 2021 nelle sale cinematografiche italiane e il 9 luglio su Disney+.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (2021)

Il secondo film della Fase 4, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha introdotto nel Marvel Cinematic Universe il primo supereroe asiatico, lo Shang-Chi del titolo, chiamato a scontrarsi con l’antica organizzazione terroristica dei Dieci Anelli. Ad interpretare il protagonista vi è l’attore Simu Liu, mentre si ritrovano nel cast anche Awkwafina, Michelle Yeoh e il celebre attore hongkongese Tony Leung nei panni del Mandarino. Accolto positivamente dalla critica, il film ha già dalla sua un sequel confermato, che permetterà di esplorare ulteriormente la tradizione asiatica introdotta da questo primo lungometraggio.

Eternals (2021)

Con Eternals, diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao, il Marvel Cinematic Universe si è arricchito di nuovi importanti personaggi. Gli Eterni sono infatti esseri semidivini, creati dai Celestiali affinché proteggano la terra e la vita umana dalla minaccia di creature note come Devianti. Interpretato da attori come Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Barry Keoghan e Kit Harington, il film ha dunque introdotto concetti particolarmente ampi e complessi, che abbracciano anche l’origine della vita sul pianeta Terra. Accolto in modo contrastante da critica e pubblico, non è ancora certo se il film avrà o meno un sequel, ma i suoi protagonisti compariranno senza dubbio ancora nel futuro del MCU.

Spider-Man: No Way Home (2021)

Spider-Man: No Way Home è stato a lungo un film estremamente atteso, tanto per ciò che significa a livello narrativo per il MCU, quanto per le numerose teorie generatesi attorno a determinati dettagli del film. Descritto come l’Avengers: Endgame della Fase 4, per via della quantità di dettagli, eventi e personaggi in esso presenti, No Way Home è stato non solo un grande omaggio alla storia di Spider-Man al cinema, ma anche un momento importantissimo per i film Marvel, che conduce dritti dritti al cuore di questa Fase 4. Come noto, nel cast oltre a Tom Holland, Zendaya e Marisa Tomei, si ritrovano anche Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Jamie Foxx, Willem Dafoe e… Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022)

Atteso in sala il 4 maggio del 2022, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è un altro attesissimo titolo della Fase 4. Questo, che si svolge dopo i complicati eventi di No Way Home, vede il dr. Strange alle prese con il crollo del multiverso, con tutti i pericoli che questo comporta. Diretto da Sam Raimi, il film vanta a sua volta un cast ricco di celebri volti del MCU. Oltre a Cumberbatch nei panni del protagonista, si ritroveranno infatti anche Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams e Xochitl Gomez nei panni di America Chavez.

Thor: Love and Thunder (2022)

Mostratosi finalmente grazie al recente trailer, Thor: Love & Thunder è il quarto capitolo della serie di film dedicati al celebre dio del tuono. Interpretato come sempre da Chris Hemsworth, questo nuovo lungometraggio, diretto ancora una volta da Taika Waititi, vedrà il divino Thor andare alla ricerca dello scopo della propria esistenza. Allo stesso tempo, egli si troverà a doversi confrontare con un nuovo nemico, ovvero Gorr il macellatore di dei, interpretato da Christian Bale, e con l’amata Jane Foster, nuovamente interpretata da Natalie Portman, e che assumerà qui l’identità di Mighty Thor. Atteso per il 6 luglio in Italia, è questo un altro film particolarmente atteso della Fase 4.

Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Un altro titolo particolarmente importante per la Fase 4 sarà Black Panther: Wakanda Forever. Dalla trama ancora sconosciuta, il film deve gestire la dolorosa scomparsa dell’attore Chadwick Boseman, interprete del protagonista, per il quale si è scelto di non ricorrere ad un sostituto. Non è quindi chiaro come e se il personaggio di T’Challa comparirà. Molto più probabile, stando a quanto trapelato dalla Marvel, è che a prendere il suo posto sia Shuri, la sorella del protagonista interpretata da Letitia Wright. Atteso per l’11 novembre del 2022, Black Panther: Wakanda Forever, inoltre, sarà il film conclusivo della Fase 4.

Fonte: IMDb