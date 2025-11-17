9-1-1: la star rivela l’inaspettata verità sulla scena migliore della stagione 9 fino ad ora

La scena migliore della stagione 9 di 9-1-1 finora presenta un trucco di ripresa inaspettato, come rivela uno dei suoi protagonisti. La serie più popolare della ABC sui primi soccorritori torna dopo la sua ottava stagione rivoluzionaria, in cui ha visto la sua prima morte importante. L’inaspettata scomparsa di Bobby Nash continua a tormentare i 118 mesi dopo “Contagion”, ma Ryan Murphy e i suoi co-creativi sanno bene che 9-1-1 non può rimanere bloccata in questo periodo di lutto. Alla fine, Athena e il resto dei personaggi dovranno andare avanti.

La maggior parte degli episodi della stagione 9 di 9-1-1 finora hanno trattato il tema della perdita o del concetto di morte, incorporando questi grandi concetti nei casi settimanali caratteristici della serie. Athena e Hen hanno entrambi viaggiato nello spazio, mentre Eddie ha affrontato la perdita della sua abuela. Sulla scia di questi eventi, tuttavia, il finale di metà stagione della nona stagione di 9-1-1 è sembrato il vero inizio di una nuova era per la serie, poiché ha presentato alcuni nuovi inizi, tra cui uno che coinvolge Buck e Harry.

In un nuovo episodio del podcast The Aftermath Show di Corinne Massiah ed Elijah Cooper, l’attore che interpreta Harry Grant rivela che durante le riprese delle scene di allenamento per entrare nell’Accademia dei Vigili del Fuoco, insieme a Oliver Stark, il suo personaggio ha ricevuto del sudore finto dalla produzione di 9-1-1. Questo non significa che non stesse fisicamente facendo gli esercizi che Buck aveva preparato per il suo personaggio, ma stranamente non sudava abbastanza per rendere efficace l’idea di quanto fosse rigoroso l’intero montaggio. Guarda il video qui sotto:

Ciò che rende la sequenza di addestramento di Harry e Buck molto speciale è che era una fusione di tutto ciò per cui 9-1-1 è famoso. In primo luogo, ha stabilito quanto sia davvero difficile entrare nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles, rafforzando il fatto che ogni singola persona del 118 ha seguito lo stesso addestramento. È stato un ritorno alla narrazione essenziale, quasi come una parte non ufficiale della storia delle origini di Harry come futuro pompiere.

In secondo luogo, ha dato a Buck un nuovo senso di scopo. Non è un segreto che sia ancora sconvolto dalla morte di Bobby, quindi fornire una guida al figliastro del suo defunto mentore è un buon modo per impiegare il tempo. Infine, ha dato vita a una nuova narrazione che avrà un impatto sul futuro della 9-1-1 stagione 9 e, si spera, anche oltre. L’inizio ufficiale del percorso di Harry per diventare pompiere significa aprire la strada a una nuova generazione di primi soccorritori. È curioso sapere se lo show ha in programma anche qualcosa per May in futuro.

Guardando al futuro, si può dire con certezza che Harry passerà più tempo con Buck e il 118. Anche se questo è positivo per il personaggio di Cooper, solleva interrogativi su come influirà sulle relazioni esistenti di Buck in 9-1-1. Ciò è particolarmente interessante, dato che la serie procedurale della ABC non ha dato a lui ed Eddie il tempo di stare davvero insieme quest’anno.