Trailer

Wake Up Dead Man – Knives Out: online il trailer ufficiale del nuovo capitolo Netflix

Redazione
Di Redazione

-

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Wake Up Dead Man – Knives Out, terzo capitolo della saga investigativa scritta e diretta da Rian Johnson e interpretata da Daniel Craig, che torna nei panni dell’eccentrico detective Benoit Blanc. Il film, attesissimo dai fan e distribuito direttamente in streaming, prosegue l’universo di Knives Out dopo i successi globali dei primi due titoli.

Il trailer introduce un nuovo caso intricato, più cupo e misterioso dei precedenti, con atmosfere quasi gotiche e un ensemble cast ricchissimo, come da tradizione del franchise.

Il cast del film

Nel nuovo mistero firmato Johnson troviamo, tra gli altri: Daniel Craig, Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington, Glenn Close, Jeremy Renner, Mila Kunis, Daryl McCormack, Josh Brolin.

Cosa mostra il trailer

Il video anticipa un’indagine più oscura, una morte misteriosa che sconvolge una comunità isolata e un Benoit Blanc ancora più enigmatico, in una storia che promette colpi di scena, humour tagliente e una costruzione narrativa complessa — marchio di fabbrica del regista.

Uscita su Netflix

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sarà disponibile su Netflix nel 2025, come terza collaborazione tra Rian Johnson e la piattaforma.

