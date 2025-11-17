Y: Marshals, il prossimo spin-off di Yellowstone di Taylor Sheridan ha fissato la data di uscita per marzo 2026

Y: Marshals, lo spin-off dedicato a Kayce Dutton, ha una data di debutto sulla CBS. Annunciato a marzo, l’ultimo capitolo della saga di Yellowstone vedrà Kayce Dutton, interpretato da Luke Grimes, allontanarsi dal ranch di Yellowstone. L’attenzione sarà invece concentrata sulla vita militare di Kayce e sul figlio di John Dutton, circondato da un nuovo gruppo di personaggi.

Lo spin-off, che continua dopo gli eventi della stagione 5 di Yellowstone, è uno dei numerosi spin-off attualmente in lavorazione. Anche la coppia preferita dai fan, Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser), avrà uno spin-off per Paramount+, intitolato The Dutton Ranch. Sebbene al momento non ci sia ancora una data di uscita, il ritorno di Kayce non è lontano.

Variety rivela che Y: Marshals andrà in onda su CBS domenica 1 marzo alle 20:00 ET. La serata inizierà con 60 Minutes alle 19:00 ET. Seguirà poi la prima puntata della serie Y: Marshals. La terza stagione di successo di Tracker slitterà alle 21:00, mentre la seconda stagione di Watson concluderà la serata con un nuovo orario alle 22:00 ET.

Y: Marshals si concentra su Kayce mentre si lascia alle spalle il ranch Yellowstone per unirsi a un’unità d’élite degli U.S. Marshals. Il personaggio di Grimes combina le sue abilità di cowboy e il suo passato per portare la giustizia nel Montana. Kayce dovrà anche trovare un equilibrio tra la famiglia, il dovere e l’alto costo psicologico che deriva dal suo lavoro. Il cast principale dello spin-off è stato confermato, con Logan Marshall-Green (Upgrade, Spider-Man: Homecoming) nel ruolo di Pete Calvin, un amico di Kayce dai tempi dell’esercito.

È stato inoltre riferito che Brecken Merrill, Gil Birmingham e Mo Brings Plenty riprenderanno i loro Yellowstone personaggi. Merrill interpreta Tate Dutton, il figlio di Kayce, mentre Birmingham e Mo Brings Plenty interpretano rispettivamente Thomas Rainwater e Mo. A loro si uniranno nel cast Arielle Kebbel, ex protagonista di The Vampire Diaries, Tatanka Means di Ransom Canyon, Ash Santos di Mayor of Kingstown e l’attore di Narcos Brett Cullen.

Spencer Hudnut, che in precedenza ha lavorato alla serie drammatica SEAL Team della CBS e Paramount+, sarà anche lo showrunner di Y: Marshals. La nuova serie potrebbe ricordare agli spettatori la longeva serie con David Boreanaz, che trattava temi simili. Ma lo spin-off ha legami con Yellowstone anche fuori dallo schermo. Il creatore del franchise Taylor Sheridan è tra i produttori esecutivi, insieme a David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Grimes e Hudnut.