HomeSerie TvNews

A Knight of the Seven Kingdoms è già un fenomeno globale: il nuovo fantasy HBO conquista lo streaming

Di Redazione

-

Seguici su Google News
A Knight of the Seven Kingdoms

HBO colpisce ancora. Dopo aver ridefinito il fantasy televisivo con Game of Thrones e aver dimostrato la solidità del suo universo narrativo con House of the Dragon, la rete lancia un nuovo successo mondiale. A Knight of the Seven Kingdoms ha debuttato da pochissimi giorni, ma è già diventata una delle serie più viste al mondo su HBO Max, confermandosi come l’ennesimo tassello vincente del franchise ambientato a Westeros.

Secondo i dati di FlixPatrol, la serie è attualmente la quinta più vista a livello globale su HBO, un risultato notevole considerando che è stato rilasciato finora soltanto il primo episodio della stagione d’esordio, composta da sei puntate. Il debutto è avvenuto domenica 18 gennaio, con i nuovi episodi previsti a cadenza settimanale.

Numeri record e leadership negli Stati Uniti

Il successo di A Knight of the Seven Kingdoms non è solo internazionale. Negli Stati Uniti, la serie si è posizionata direttamente al primo posto tra i contenuti più visti su HBO Max, superando titoli di grande richiamo come Euphoria, Industry e The Pitt. A livello globale, lo spin-off ha raggiunto la prima posizione in 14 Paesi, tra cui Brasile, Argentina, Messico e Panama, dimostrando una diffusione trasversale e immediata.

Un dato particolarmente significativo è che la serie ha iniziato a dominare le classifiche nelle prime 24 ore dal debutto, suggerendo una crescita ulteriore nei giorni successivi, man mano che il passaparola e la distribuzione settimanale entreranno nel vivo.

Il riscontro del pubblico è accompagnato da un’accoglienza critica estremamente positiva. Su Rotten Tomatoes, A Knight of the Seven Kingdoms vanta attualmente un 88% di gradimento da parte della critica e un 89% dal pubblico, numeri che la collocano tra i titoli fantasy più apprezzati degli ultimi anni. Nella recensione di ScreenRant, la serie ha ottenuto un 9/10, venendo elogiata per il suo cambio di tono rispetto a Game of Thrones, più intimo, avventuroso e ironicamente cavalleresco.

Ambientata circa novant’anni prima delle vicende della serie originale, A Knight of the Seven Kingdoms segue le avventure di Dunk ed Egg, scegliendo consapevolmente di allontanarsi dalle grandi guerre dinastiche per raccontare Westeros dal basso, attraverso personaggi marginali ma destinati a lasciare un segno.

Non a caso, HBO aveva già rinnovato la serie per una seconda stagione prima ancora del debutto, segno di una fiducia assoluta nel progetto. Alla luce dei numeri attuali, A Knight of the Seven Kingdoms si candida fin da ora come uno dei grandi eventi seriali fantasy del 2026.

Articolo precedente
James Gunn aggiorna i fan sul Batman del DCU e sullo spin-off di Robin
Articolo successivo
Greenland 2 – Migration: trailer italiano per il ritorno apocalittico con Gerard Butler
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved