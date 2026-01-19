A Knight of the Seven Kingdoms è già un fenomeno globale: il nuovo fantasy HBO conquista lo streaming

HBO colpisce ancora. Dopo aver ridefinito il fantasy televisivo con Game of Thrones e aver dimostrato la solidità del suo universo narrativo con House of the Dragon, la rete lancia un nuovo successo mondiale. A Knight of the Seven Kingdoms ha debuttato da pochissimi giorni, ma è già diventata una delle serie più viste al mondo su HBO Max, confermandosi come l’ennesimo tassello vincente del franchise ambientato a Westeros.

Secondo i dati di FlixPatrol, la serie è attualmente la quinta più vista a livello globale su HBO, un risultato notevole considerando che è stato rilasciato finora soltanto il primo episodio della stagione d’esordio, composta da sei puntate. Il debutto è avvenuto domenica 18 gennaio, con i nuovi episodi previsti a cadenza settimanale.

Numeri record e leadership negli Stati Uniti

Il successo di A Knight of the Seven Kingdoms non è solo internazionale. Negli Stati Uniti, la serie si è posizionata direttamente al primo posto tra i contenuti più visti su HBO Max, superando titoli di grande richiamo come Euphoria, Industry e The Pitt. A livello globale, lo spin-off ha raggiunto la prima posizione in 14 Paesi, tra cui Brasile, Argentina, Messico e Panama, dimostrando una diffusione trasversale e immediata.

Un dato particolarmente significativo è che la serie ha iniziato a dominare le classifiche nelle prime 24 ore dal debutto, suggerendo una crescita ulteriore nei giorni successivi, man mano che il passaparola e la distribuzione settimanale entreranno nel vivo.

Il riscontro del pubblico è accompagnato da un’accoglienza critica estremamente positiva. Su Rotten Tomatoes, A Knight of the Seven Kingdoms vanta attualmente un 88% di gradimento da parte della critica e un 89% dal pubblico, numeri che la collocano tra i titoli fantasy più apprezzati degli ultimi anni. Nella recensione di ScreenRant, la serie ha ottenuto un 9/10, venendo elogiata per il suo cambio di tono rispetto a Game of Thrones, più intimo, avventuroso e ironicamente cavalleresco.

Ambientata circa novant’anni prima delle vicende della serie originale, A Knight of the Seven Kingdoms segue le avventure di Dunk ed Egg, scegliendo consapevolmente di allontanarsi dalle grandi guerre dinastiche per raccontare Westeros dal basso, attraverso personaggi marginali ma destinati a lasciare un segno.

Non a caso, HBO aveva già rinnovato la serie per una seconda stagione prima ancora del debutto, segno di una fiducia assoluta nel progetto. Alla luce dei numeri attuali, A Knight of the Seven Kingdoms si candida fin da ora come uno dei grandi eventi seriali fantasy del 2026.