Alien: Pianeta Terra, il trailer del finale mostra lo Xenomorfo e Wendy che preparano l’attacco

È arrivato il trailer del finale di stagione di Alien: Pianeta Terra, che mostra lo Xenomorfo e Wendy pronti ad attaccare dopo la devastante morte dell’ultimo episodio. La storia di Alien: Pianeta Terra è giunta al culmine, con l’episodio 7 che ha visto la morte sia di Arthur che di Nibs mentre il caos si diffondeva su Neverland Island. Wendy ha controllato anche il suo Xenomorfo, mentre Kirsch ha catturato i soldati della Weyland-Yutani, tra cui Morrow.

Ora, FX ha pubblicato un nuovo trailer di Alien: Pianeta Terra, che rivela Wendy e il suo Xenomorfo mentre pianificano una fuga sanguinosa dalla struttura di ricerca di Prodigy. Le immagini includono Dame Sylvia sconvolta mentre guarda i video dei bambini, Morrow che forse fugge con l’aiuto di Slightly e lo Xenomorfo che miete vittime all’interno del laboratorio di Neverland Island. Guarda il trailer qui sotto:

Cosa significa il trailer dell’episodio 8 di Alien: Earth per il finale

Alien: Pianeta Terra episodio 7 si è concluso con la morte scioccante di due personaggi molto importanti, con Nibs che è quello che colpisce di più Wendy. Naturalmente, quando scoprirà cosa è successo ad Arthur, che è sempre stato gentile con lei, questo influenzerà probabilmente la sua fuga. Litigando con Joe nel trailer, sembra che sia disposta a uccidere per fuggire.

Per quanto riguarda gli altri ricercatori sull’isola di Neverland, gli eventi sembrano aver scosso Boy, che sta guardando Wendy su uno schermo. Il legame di Dame con i bambini sottolinea anche quanto sarà emotivamente difficile per lei scoprire di averne perso uno insieme al marito. Sembra che la storia di ogni personaggio di Alien: Pianeta Terra raggiungerà il suo apice tutto in una volta.

Il trailer lascia anche alcuni elementi segreti fino all’arrivo dell’episodio. Kirsch spara a qualcuno o qualcosa nel laboratorio, ma non è chiaro a chi. C’è anche la natura dell’Ocellus, che si è rivelato parte di una civiltà avanzata, spingendo Boy a considerare un soggetto umano attualmente sconosciuto in cui farlo entrare. È chiaro che si scatenerà il caos per tutte le parti coinvolte.