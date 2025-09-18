Task: la nuova serie poliziesca della HBO che divide critici e pubblico balza in cima alle classifiche

La nuova serie poliziesca della HBO, che sta dividendo nettamente critici e pubblico, è balzata in cima alle classifiche di streaming dopo solo due episodi. Le acclamate serie poliziesche della HBO non sono una novità per il network, dalle recenti serie come True Detective – stagione 4 e serie come I Soprano e The Wire, spesso considerati tra le migliori serie TV di tutti i tempi.

La più recente è Task, una serie che segue il gioco del gatto e del topo tra l’agente dell’FBI Tom Brandis (Mark Ruffalo) e Robbie Prendergrast (Tom Pelphrey), padre di famiglia di giorno e rapinatore di case di notte. La serie è stata creata da Brad Ingelsby, noto soprattutto per l’acclamata Omicidio a Easttown. Task ha ottenuto elogi simili dalla critica, ottenendo un punteggio dell’89% su Rotten Tomatoes.

Task ha però faticato a conquistare il pubblico, ottenendo solo il 65% su Popcornmeter. Tuttavia, secondo sia FlixPatrol che HBO Max, questo non ha impedito alla serie di spiccare il volo in streaming. Secondo i dati del 17 settembre 2025, Task è al primo posto su HBO Max, raggiungendo il primo posto anche nella maggior parte dei singoli paesi, compresi gli Stati Uniti.

Cosa significa il successo di Task in streaming per il crime drama

Le recensioni di Task sono state incredibilmente positive, elogiando i personaggi e i dialoghi, oltre al modo in cui intreccia la narrazione malinconica dei suoi personaggi principali. Ma questa è solo l’opinione dei critici. Secondo il pubblico, la serie ha un’atmosfera deprimente e prestazioni scadenti, con molti contrasti negativi rispetto a Omicidio a Easttown.

Tuttavia, sembra che le recensioni online non riflettano appieno il modo in cui il pubblico sta approcciando la serie. La serie sta superando Peacemaker – stagione 2 e The Pitt, consolidandosi come una delle principali serie TV poliziesche nel catalogo della HBO. Anche se alcuni spettatori non apprezzano la serie, il numero di quelli che la guardano è sufficiente per giustificarne il successo.