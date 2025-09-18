CIA: lo spin-off di FBI con Tom Ellis aggiunge Natalee Linez nel cast

Lo spin-off dell’FBI CIA ha scritturato un’altra star di One Chicago per un ruolo importante. La prossima serie della CBS vede Tom Ellis nei panni di un agente della CIA che agisce in modo spregiudicato e poco ortodosso, mentre il suo partner, interpretato da Nick Gehlfuss, è un agente dell’FBI e un fervente sostenitore delle regole.

Dopo che i personaggi di Ellis e Gehlfuss vengono assegnati alla stazione della CIA di New York, devono imparare a collaborare nonostante le loro personalità e il loro approccio alla legge siano drasticamente diversi. Anche Michael Michele fa parte del cast nel ruolo di capo della stazione della CIA di New York.

Secondo Deadline, Natalee Linez entra ora a far parte del cast fisso di CIA. Interpreterà Gina Rojas, analista della CIA e membro chiave della squadra principale. Linez ha già recitato nella dodicesima stagione di Chicago P.D., dove ha interpretato il ruolo di Valeria Soto.

Cosa significa questo per CIA

Mentre il cast principale di CIA continua a prendere forma, Linez è un’aggiunta interessante che non solo ha già lavorato con One Chicago, ma ha anche già collaborato con Ellis in passato. Linez ed Ellis hanno fatto parte del cast della seconda stagione di Tell Me Lies, con Ellis nel ruolo di Oliver e Linez in quello di Lydia Montgomery.

Grazie alla sua esperienza con le serie TV procedurali e alla collaborazione con Ellis, Linez è la persona giusta per diventare un personaggio fisso di CIA. Avere due star di One Chicago nei ruoli principali è anche una mossa intelligente che contribuirà ad attirare più fan dell’amata serie della NBC.

Oltre ai suoi ruoli in Chicago P.D. e Tell Me Lies, Linez è apparsa in singoli episodi di altre serie procedurali, tra cui 9-1-1 e CSI: Vegas, ma CIA è il suo ruolo più importante in questo genere. Mentre Ellis e Gehlfuss saranno i volti della serie, Linez sarà anche un personaggio chiave che contribuirà a definire lo show quando debutterà sulla CBS nel 2026.

In copertina: Tom Ellis della CIA arriva al CBSFEST 2025-2026: annuncio del programma tenutosi presso i Paramount Studios. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com