Alien: Pianeta Terra, episodio 7, la spiegazione del finale: da che parte sta Wendy?

Il finale dell’episodio 7 di Alien: Pianeta Terra (qui la nostra recensione), intitolato “Emergence”, vede il legame tra Wendy e Joe messo alla prova dopo la morte di Nibs. L’episodio presenta anche la morte di diversi personaggi, dopo la distruzione di Tootle o Isaac nell’episodio 6 di Alien: Pianeta Terra, Arthur torna brevemente in vita prima che un piccolo Xenomorfo nasca dal suo petto, nel classico stile della serie Alien.

Dopo aver imparato a comunicare con lo Xenomorfo catturato nell’episodio 4 di Alien: Pianeta Terra, Wendy è in grado di ordinare all’alieno di eseguire i suoi ordini, che consistono nel massacrare i suoi nemici. Slightly chiede l’aiuto di Smee per portare il corpo vuoto di Arthur a Morrow, che è accompagnato dai soldati della Weyland-Yutani.

Alla fine, Morrow viene sconfitto da Kirsh, che ha catturato lo Xenomorfo ribelle esploso dal petto di Arthur.

Nel frattempo, Boy Kavalier è affascinato dall’alieno “occhio”, che potrebbe essere il più intelligente di tutti. L’alieno comunica con Boy Kavalier recitando diverse cifre del pi greco, poiché si tratta di un numero universale che tutte le forme di vita avanzate riconoscono e comprendono. Boy Kavalier ha la sinistra idea di rimuovere l’alieno dalla pecora e inserirlo in un essere umano, dicendo di conoscere la persona giusta per questo compito.

Il legame di Wendy con Joe è minacciato dopo la morte di Nibs

I momenti finali del penultimo episodio della prima stagione di Alien: Pianeta Terra vedono Wendy, in preda alla rabbia, urlare contro Joe per aver ucciso Nibs. All’inizio dell’episodio, Wendy ha chiarito a Joe che non avrebbe lasciato Neverland senza gli altri ibridi, che considera suoi fratelli e sorelle. Questo dimostra che, sebbene la coscienza di Marcy sia stata replicata nel corpo di Wendy, Wendy è comunque un essere a sé stante.

Probabilmente Wendy non tradirà Joe nel finale della prima stagione di Alien: Pianeta Terra, ma la domanda più importante senza risposta sarà determinare a chi va la sua vera lealtà. L’alleanza più forte di Wendy è senza dubbio quella con lo Xenomorfo, che le obbedisce come una madre. Per questo motivo, Wendy detiene tutto il potere sull’isola, il che avrà conseguenze quasi certe per Boy Kavalier, che non accetta risposte da nessuno.

Perché Kirsh ha permesso a Slightly e Smee di portare Arthur sulla spiaggia

Kirsh aveva osservato Slightly da lontano mentre Boy Kavalier raggiungeva un accordo con Yutani nell’episodio precedente. Kirsh ha visto Slightly rinchiudere Arthur nel laboratorio di sicurezza per farlo diventare preda di un facehugger. Era anche ben consapevole che Slightly aveva comunicato con Morrow attraverso una cimice posizionata sul suo collo.

Kirsh sta combattendo la sua battaglia, che è separata dalla protezione degli interessi di Boy Kavalier. In quanto synth, Kirsh ha i suoi stratagemmi e le sue strategie, oltre al risentimento verso l’umanità. Ha aiutato Slightly e Smee a portare di nascosto Arthur e il facehugger sulla spiaggia in modo da poter condurre Morrow e i suoi soldati della Weyland-Yutani dritti in una trappola.

Resta da vedere quali siano le reali intenzioni di Kirsh, dato che la sua fedeltà a Prodigy è quantomeno instabile. Sembra preoccupato per gli ibridi e forse ha dei piani per loro al di fuori del controllo di Boy Kavalier. Con Morrow catturato, Kirsh apparirà come un eroe agli occhi di Boy Kavalier, il che potrebbe creare l’occasione perfetta per lui per colpire il suo padrone.

La spiegazione della scena del cimitero in Alien: Pianeta Terra, episodio 7

Wendy ha perso fiducia in Dame Sylvia e Prodigy dopo aver scoperto che hanno cancellato alcuni ricordi di Nibs per renderla più equilibrata dal punto di vista comportamentale. Anche se Dame stava solo seguendo gli ordini di Atom Enis, il braccio destro di Boy Kavalier, Wendy si è assunta la responsabilità di proteggere Nibs e gli altri ibridi.

Wendy, Nibs e Joe si imbattono in un piccolo cimitero nella foresta fuori dalle strutture principali dell’isola di Neverland. Ogni tomba è dedicata a uno dei bambini umani che sono stati trasferiti nei corpi ibridi. Questo è il motivo per cui Nibs riconosce la sua lapide e Joe piange sulla tomba di Marcy, poiché gli sta diventando sempre più chiaro che ha davvero perso sua sorella, anche se Wendy è proprio dietro di lui.

Wendy insiste che le loro vecchie identità umane esistono ancora nei loro nuovi corpi ibridi, ma Nibs non crede più di essere completamente se stessa dopo aver visto la propria tomba. Questa scena rappresenta un momento cruciale nella storia che differenzia Wendy da Marcy. Le due possono essere incredibilmente simili, ma non sono la stessa cosa.

Cosa aspettarsi dal finale della prima stagione di Alien: Pianeta Terra

Il finale della stagione 1 di Alien: Pianeta Terra includerà probabilmente l’esperimento di Boy Kavalier di inserire l’“occhio alieno” in un essere umano o sintetico. Boy Kavalier ha detto a Dame Sylvia all’inizio della serie che ciò che desidera più di ogni altra cosa è avere una conversazione con qualcuno più intelligente di lui. Questo è quasi certo che accadrà nell’episodio finale della stagione 1, e potrebbe costare la vita a Boy Kavalier.

Morrow sarà imprigionato a Neverland insieme ai suoi soldati Weyland-Yutani, lasciando a Kirsh o Boy Kavalier il compito di decidere il loro destino. Aspettatevi qualche colpo di scena da parte di Kirsh che rivelerà le sue vere motivazioni, che si tratti di tradire Prodigy, abbandonare gli ibridi o persino allearsi con Morrow, magari in cambio di un compenso da parte di Yutani.

Per quanto riguarda Wendy, potrebbe non voler più lasciare Neverland con Joe se non riuscirà a superare la morte di Nibs. Notando quanto Wendy sia sconvolta, lo Xenomorfo sicuramente causerà ulteriori danni a chiunque si metta sulla sua strada. La chiave del finale della prima stagione di Alien: Pianeta Terra sarà scoprire cosa vuole Wendy e chi le impedisce di ottenerlo.