Alien: Pianeta Terra, la scena dello Xenomorfo che ha rivoluzionato il franchise, spiegata dal regista dell’episodio 7

Alien: Pianeta Terra è stato fin dall’inizio un capitolo rivoluzionario dell’imponente franchise. Ha preso l’universo di Alien e gli ha dato una svolta terrificante, soprattutto con la sua iterazione dei famigerati Xenomorfi.

Nell’episodio 7 di Alien: Earth, “Emergence”, uno Xenomorfo viene esposto alla luce del giorno per la prima volta nella storia della saga. Wendy ha liberato una delle terrificanti creature come parte del suo piano di fuga dopo aver hackerato il sistema del laboratorio. Lo Xenomorfo uccide le guardie di sicurezza e fugge nella giungla.

Quando Wendy, Nibs e Joe vengono messi alle strette dal Prodigy sulla spiaggia, lo Xenomorfo appena liberato entra in azione. E, per uno scherzo del destino, non attacca il trio. Invece, parla con Wendy, che ha la capacità di comunicare con gli alieni. Lei gli ordina quindi di combattere i soldati del Prodigy.

In un’intervista con Screen Rant, il regista dell’episodio 7 Dana Gonzales rivela come è riuscito a creare una scena così efficace. Leggi la discussione qui sotto:

Dana Gonzales: È spaventoso. Sei sul filo del rasoio, questa cosa è sempre stata nell’oscurità e in un ambiente ancora più buio all’interno. E ora la stai portando fuori, in primo piano, completamente allo scoperto. La stai domando, stai vivendo questi momenti in cui è ovvio che non sta uccidendo nessuno. Stai vedendo questa cosa accadere con Wendy e il tipo di relazione che si sta davvero creando, e lei che si rende conto di avere il controllo su tutto, e di essere nella giungla. La cosa più importante nel mio rapporto con Noah è che mi fido di lui al 100%. Leggo quello che scrive, e poi è mio compito eseguirlo al massimo livello possibile. E so che funzionerà, so che sarà fantastico. E poi, all’interno di questo, cerco di trovare quei dispositivi o quelle impostazioni per renderlo credibile e funzionante. Penso che, sì, quando lo vedi per la prima volta in quella lotta nella giungla, è orribile, e penso che ce lo siamo guadagnato. Ma quando si tratta di Wendy e tutto il resto, ce lo siamo guadagnato. Non è come: “Wow, che diavolo è quello?”. Ce lo aspettavamo. La vediamo legarsi nell’episodio 6 e cose del genere. E ovviamente, la comunicazione con lo Xenomorfo, quindi è lì che la sceneggiatura mostra davvero se stessa e la sua forza. Penso che sia per questo che la serie funziona così bene.

Cosa significa per Alien: Pianeta Terra la comparsa dello Xenomorfo alla luce del giorno

Fino ad ora, gli Xenomorfi sono sempre apparsi solo nel cuore della notte. Predare gli esseri umani nell’oscurità è sempre stato uno degli aspetti più terrificanti dei predatori alieni. Essere inseguiti mentre si è più vulnerabili, senza alcuna luce a guidarci, è il peggior incubo di tutti nella serie.

Tuttavia, sebbene essere inseguiti nel buio più totale sia terrificante, il fatto che gli Xenomorfi siano in grado di cacciare alla luce del giorno è altrettanto spaventoso. Anche se gli esseri umani possono vedere dove stanno andando, anche gli Xenomorfi possono farlo. Questo aumenta il pericolo in cui si trovano questi personaggi, perché non hanno più il lusso di non doversi preoccupare di loro durante il giorno.