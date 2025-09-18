House Of The Dragon – Stagione 3 non rispetterà la scadenza prevista per il 2026

La terza stagione di House of the Dragon non rispetterà la scadenza prevista per il 2026, come confermato dal boss della HBO Casey Bloys, che ha spiegato quando uscirà. Le riprese della terza stagione di House of the Dragon sono iniziate nel marzo 2025 e la produzione dovrebbe concludersi in ottobre. La serie dovrebbe uscire nel corso del 2026 sulla HBO.

Parlando con Deadline dopo gli Emmy, Bloys ha rivelato che House of the Dragon – stagione 3 ha una finestra di uscita provvisoria fissata per giugno 2026. Questo la renderebbe appena fuori dalla corsa agli Emmy 2026, la cui finestra si chiude il 31 maggio 2026. Tuttavia, il suo aggiornamento offre comunque un’aspettativa più concreta su quando arriveranno i prossimi episodi.

Cosa significa l’uscita della terza stagione di House Of The Dragon per gli Emmy

Oltre alle lodi della critica, la serie è stata anche nominata per otto Emmy, tra cui una nomination per la migliore serie drammatica nel 2024. Ha vinto due Creative Arts Emmy, uno per i migliori costumi di fantascienza/fantasy nel 2024 e uno per il miglior trucco d’epoca o fantasy/fantascientifico (non protesico) nel 2025. È una parte importante del panorama televisivo odierno.

Tuttavia, sulla base di quanto rivelato da Bloys sulla data di uscita, sembra che House of the Dragon non otterrà alcun riconoscimento agli Emmy la prossima volta che si terranno. Anche se la sua uscita prevista per giugno significa che sarà idonea nel 2027, sembra che la serie perderà l’opportunità di ottenere qualsiasi riconoscimento quando tornerà la cerimonia di premiazione.

Fortunatamente, il mondo di Westeros potrebbe ancora avere una possibilità di essere premiato ai prossimi Emmy, nonostante l’assenza del prequel di Game of Thrones. Un altro spin-off, il prossimo A Knight of the Seven Kingdoms, andrà in onda all’inizio del 2026, il che significa che sarà ammesso alla selezione. Resta da vedere se sarà nominato o meno.