Disney+ ha annunciato oggi, in occasione della conferenza stampa del Canneseries Festival in Francia, che l’attesissima serie drama originale in 6 episodi Becoming Karl Lagerfeld (precedentemente intitolata Kaiser Karl), prodotta da Gaumont e Jour Premier, debutterà con tutti gli episodi il 7 giugno 2024, in esclusiva su Disney+ a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti. Il servizio di streaming ha rilasciato anche le prime immagini ufficiali, il teaser trailer.

La trama di Becoming Karl Lagerfeld

Nel 1972, Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) ha 38 anni e non porta ancora il suo iconico taglio di capelli. È uno stilista di prêt-à-porter, sconosciuto al grande pubblico. Quando incontra e si innamora del sensuale Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), un giovane dandy ambizioso e problematico, il più misterioso degli stilisti osa sfidare il suo amico (e rivale) Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), genio dell’haute couture sostenuto dal discusso uomo d’affari Pierre Bergé (Alex Lutz).

Becoming Karl Lagerfeld porta il pubblico nel cuore degli anni ‘70, a Parigi, Monaco e Roma, per seguire la crescita formidabile di questa personalità complessa e iconica della couture parigina, già spinta dall’ambizione di diventare l’imperatore della moda. Tra glamour e conflitti personali, feste grandiose e passioni distruttive, questa serie svela la storia di Karl prima di Lagerfeld.

Raccontata per la prima volta sullo schermo e adattata dal bestseller “Kaiser Karl” di Raphaëlle Bacqué (pubblicato dalla casa editrice francese Albin Michel), questa serie unica riunisce un cast stellare.

Il cast di Becoming Karl Lagerfeld

Oltre a Daniel Brühll (Niente di nuovo sul fronte occidentale, Captain America: Civil War, Rush, Bastardi senza gloria, Good Bye, Lenin!) nel ruolo del couturier, ci sono Théodore Pellerin (Continental Draft (South), Solo, Franklin, Beau ha paura) in quello di Jacques de Bascher e Arnaud Valois (Rivelazione maschile al Festival Lumière 2018; 120 battiti al minuto, Dopo Oliver, La Fille du RER, Garçon chiffon, Seize printemps) nei panni di Yves Saint Laurent. Alex Lutz (César per il miglior attore nel 2019; Molière nel 2016 e 2020; Vortex, Guy, Une Comédie romantique, Baron Noir, Strangers by Night) interpreta Pierre Bergé. Agnès Jaoui (César per la migliore attrice non protagonista nel 1998, 2001 e 2016; Premio César onorario nel 2024; À l’Ombre des filles, En Thérapie, Comme un avion, Il gusto degli altri) interpreta Gaby Aghion, la fondatrice della casa di moda Chloé che ha contribuito in modo determinante alla sua fama.

Jérôme Salle (Kompromat: Il caso Rousell, Totems – Conto alla rovescia, L’Odissea, Zulu, Anthony Zimmer) è alla guida di questa grande serie e ha diretto gli episodi 1, 2 e 6. Condivide il ruolo di produttore esecutivo con il produttore di Jour PremierArnaud de Crémiers.

Gli episodi 3, 4 e 5 sono diretti da Audrey Estrougo (Tout va bien, Suprêmes). Isaure Pisani-Ferry (Rapinatori: La serie,Vampiri, Kaboul Kitchen) è la creatrice della serie, insieme a Jennifer Have (Infidèle, Les Bracelets Rouges) e Raphaëlle Bacqué. Isaure Pisani-Ferry è anche capo sceneggiatrice della serie, avendo co-scritto tutti gli episodi con Dominique Baumard (The Young Imam, Rapinatori: La serie, Le Bureau – Sotto copertura), Jennifer Have e Nathalie Hertzberg (Le Procès Goldman).

La serie mette in luce anche le personalità della moda e della cultura che hanno frequentato Karl Lagerfeld all’epoca. Jeanne Damas, stilista e attrice in La sincerità e Rock’n Roll, veste i panni di Paloma Picasso, mentre la cantautrice e modella Claire Laffut quelli di Loulou de La Falaise. La leggendaria attrice Marlene Dietrich è interpretata da Sunnyi Melles, comparsa nel film vincitore della Palma d’Oro nel 2022 Triangle of Sadness, mentre Andy Warhol è interpretato da Paul Spera (On the Line, Una giusta causa, Marie-Antoinette).

Completa il cast l’attrice tedesca Lisa Kreuzer (la cui eclettica carriera comprende film di Wim Wenders, Patrice Chéreau, Amos Gitaï e la serie Dark) nel ruolo della madre di Karl, Elisabeth Lagerfeld.

Le musiche della serie sono state affidate a Evgueni e Sacha Galperine (Oussekine, Grazie a Dio, The Undoing – Le verità non dette, Baron Noir, Médecin de Nuit, La scelta di Anne – L’Événement, Scene da un matrimonio).

Becoming Karl Lagerfeld nasce sotto l’impulso di Christophe Riandee, vice CEO della società di produzione guidata da Sidonie Dumas. La serie è prodotta da Isabelle Degeorges per Gaumont e Arnaud de Crémiers per Jour Premier.

I primi due episodi della serie debutteranno al Canneseries Festival.