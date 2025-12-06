Brandon Sklenar parla del ritorno di Spencer Dutton nel prequel di Yellowstone del 1944 di Taylor Sheridan

Spencer Dutton è uscito vivo e illeso dal 1923, nonostante abbia dovuto sopportare alcune delle peggiori tribolazioni mai inflitte a un membro del clan centrale dell’universo di Yellowstone, da sempre in lotta.

1944 sarà il prossimo drammatico capitolo della saga della famiglia Dutton, e l’attore Brandon Sklenar, interprete di Spencer Dutton, è pronto a tornare in servizio se dovesse essere richiamato nello Sheridanverse.

“Sarebbe fantastico”, ha detto Sklenar quando gli è stato chiesto se il suo personaggio preferito dai fan avrebbe fatto parte del cast di 1944 (tramite Today). Tornare nei panni di Spencer richiederebbe all’attore di invecchiare di 20 anni, ma Sklenar ha indicato di essere pronto per una tale trasformazione.

“Sarebbe piuttosto interessante vedermi con qualche rughetta in più e i capelli brizzolati”, ha scherzato. “Invecchiatemi un po’”.

1923 si è concluso con la perdita della moglie Alexandra da parte di Spencer, che è riuscita a resistere coraggiosamente alla morte per cancrena giusto il tempo necessario per dare alla luce un bambino che si è rivelato essere John Dutton II, il padre del personaggio di Kevin Costner in Yellowstone, John Dutton III.

1944 dovrebbe raccontare le avventure di John Dutton II durante la seconda guerra mondiale. Spencer sarebbe ancora vivo nel periodo indicato dal titolo della serie, come confermato da 1923 in un flash-forward che mostrava il personaggio morire da anziano nel 1969.

Sklenar ha già parlato in passato del suo desiderio di tornare nei panni di un Spencer Dutton più anziano, un personaggio che ammette di aver avuto difficoltà a scrollarsi di dosso dopo la fine di 1923.

“Ha influenzato chi sono, ha cambiato chi sono”, ha rivelato l’attore parlando del periodo in cui ha interpretato l’eroico Spencer (tramite Variety). “Quindi mi piacerebbe continuare a farlo in qualsiasi veste, se potessi”.

L’intero dominio televisivo del creatore di Yellowstone, Sheridan, sta attualmente subendo un grande sconvolgimento, poiché il magnate dello streaming ha recentemente lasciato Paramount+ e ha firmato un nuovo importante accordo con NBCUniversal.

Con Yellowstone e i suoi spin-off che rimangono di proprietà della Paramount, 1944 verrebbe presumibilmente realizzato prima della scadenza dell’attuale accordo di Sheridan nel 2028.

Mentre aspetta di conoscere il destino di Spencer Dutton, Sklenar ha già in programma un altro progetto con Sheridan. Il thriller F.I.R.E. vedrà protagonista l’attore di 1923 in un film scritto e prodotto dal creatore di Yellowstone.

Il 19 dicembre Sklenar arriverà sul grande schermo con The Housemaid, un thriller psicologico di Paul Feig con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. Come 1923, il film tratta di una situazione familiare traumatica, ma senza lupi, guerre territoriali e congelamenti fatali.