Gillian Anderson dà un aggiornamento deludente sul ritorno di Scully nel reboot di X-Files di Ryan Coogler

Di Redazione

-

Gillian Anderson 2025
Gillian Anderson arriva all'undicesima edizione della cerimonia di premiazione del Breakthrough Prize 2025. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

Dopo aver rivelato in precedenza di aver avuto colloqui con il due volte candidato all’Oscar per la sua versione della serie, Gillian Anderson sta ora chiarendo le possibilità del suo ritorno in X-Files di Ryan Coogler. Dopo il revival di due stagioni della classica serie di fantascienza, sono stati fatti diversi tentativi per rilanciare il franchise, a partire da una serie animata, prima che il creatore Chris Carter rivelasse che il regista di I Peccatori ne stava sviluppando una propria.

L’intenso programma di Coogler con l’epico horror storico del 2025 ha messo brevemente in secondo piano il rilancio di X-Files, ma lui ha promesso che si sarebbe concentrato su questo progetto una volta completato Sinners. Successivamente, a ottobre, ha confermato i progressi compiuti nella serie, quando ha anche parlato dell’influenza di sua madre sullo show, essendo lei una fan dell’originale, ma è rimasto in silenzio sul potenziale casting per lo show.

Ora, in un’intervista con Tatiana Hullender di ScreenRant per discutere del suo dramma western Netflix The Abandons, Anderson è stata interrogata su un aggiornamento sul suo potenziale ritorno nel reboot di X-Files. La vincitrice del Golden Globe e dell’Emmy ha iniziato chiarendo che i suoi precedenti colloqui con Coogler erano “per sapere che stava [realizzando la serie]” piuttosto che qualsiasi tipo di negoziazione ufficiale per il ritorno, e non sa cosa riserva il futuro a Scully nella serie:

Gillian Anderson: Non ho avuto quelle conversazioni né quei pensieri. Ho parlato con Ryan Coogler qualche tempo fa per sapere che stava [realizzando la serie], e questo è tutto. Non ho idea di a che punto siano, o se lo siano. C’è una grande differenza tra [questo e] pensarci.

Anderson aveva già rivelato di aver parlato con Coogler a maggio, anche se non aveva specificato se fosse solo per essere informata dello X-Files reboot’s development. Tuttavia, all’epoca lo aveva descritto come “la persona perfetta” per guidare il ritorno dell’iconica serie di fantascienza e aveva detto “forse” al ritorno di Scully se le stelle si fossero allineate sulla visione.

I suoi commenti più recenti non contraddicono certamente quelli precedenti, ma sembrano più vicini a come si è sentita riguardo alla ripresa del ruolo dopo The X-Files – stagione 11 finale. Anderson è stata piuttosto categorica nel non voler tornare nei panni di Scully, poiché riteneva che gran parte dell’evoluzione del suo personaggio affrontasse temi familiari e voleva qualcosa di “nuovo e progressista”. Era anche preoccupata di continuare a essere legata a un solo personaggio, cosa che molti, compreso il co-protagonista David Duchovny, hanno sperimentato dopo aver recitato in una serie di lunga durata come X-Files.

Detto questo, la sua ultima risposta non esclude del tutto un’apparizione nel reboot di X-Files di Coogler, poiché ha costantemente affermato che sarebbe interessata a vedere cosa farà il candidato all’Oscar con la proprietà. Lo stesso Coogler ha dichiarato ad aprile che incrociava le dita per riavere sia Anderson che Duchovny nei panni di Scully e Mulder, e dato che i due rimangono sinonimo del franchise, coinvolgerli in qualche modo potrebbe giocare a favore del reboot.

ALTRE STORIE

