Netflix sui prezzi degli abbonamenti e l’accesso a HBO Max dopo l’acquisto da parte di WB: “Nulla cambia… per oggi”

Netflix ha condiviso un aggiornamento sui prezzi degli abbonamenti e sul futuro di HBO Max. Questo fa seguito all’annuncio del 5 dicembre secondo cui il gigante dello streaming acquisterà la Warner Bros. (compresi i suoi studi cinematografici e televisivi, nonché la rete e il servizio di streaming HBO) per 83 miliardi di dollari.

Netflix ha inviato un’e-mail agli abbonati alle 12:43 a.m. ET annunciando cosa possono aspettarsi gli abbonati nell’immediato futuro. Ha rassicurato gli utenti che “oggi non cambierà nulla” e che HBO Max “continuerà a operare separatamente” per il momento. Questo perché l’accordo non è stato ancora completamente concluso.

L’accordo Netflix deve ancora essere approvato dagli azionisti e dagli organismi di regolamentazione, e il processo complessivo di acquisizione della Warner Bros. (che è ancora in fase di scissione dalla Discovery a seguito della loro fusione nel 2022) dovrebbe richiedere dai 12 ai 18 mesi. Tuttavia, una volta trascorso questo periodo, le cose potrebbero ancora cambiare.

Netflix comunica che “vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori informazioni”. Leggete il paragrafo pertinente della loro e-mail qui sotto:

Per oggi non ci sono cambiamenti. Entrambi i servizi di streaming continueranno a operare separatamente. Prima della conclusione dell’accordo, dobbiamo completare ulteriori passaggi, tra cui le approvazioni normative e degli azionisti. Vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori informazioni. Nel frattempo, speriamo che continuerete a godervi la visione di tutti i contenuti che desiderate, quando volete, con il vostro attuale piano di abbonamento.

L’e-mail di Netflix rimanda anche a una pagina di domande frequenti in cui si assicura agli abbonati che non saranno apportate modifiche fino alla chiusura dell’accordo. Si ribadisce che “oggi non cambia nulla per il vostro abbonamento”, che i prezzi degli abbonamenti non subiranno variazioni e che non cambierà nulla per quanto riguarda la cronologia di visione, i profili o i consigli degli utenti.

Tuttavia, le rassicuranti dichiarazioni sono costellate di parole come “oggi” e “attualmente”, lasciando spazio a una potenziale revisione completa una volta che l’accordo sarà ufficialmente concluso, molto probabilmente nel 2027.

Questa rassicurazione fa eco all’aggiornamento di Netflix sul futuro della distribuzione cinematografica della Warner Bros. Durante una conferenza stampa telefonica il 5 dicembre, il co-amministratore delegato di Netflix Ted Sarandos ha affermato che le attuali uscite cinematografiche previste dalla Warner Bros. saranno comunque distribuite nelle sale.

Sebbene ciò sia soggetto a modifiche, il calendario delle uscite precedentemente annunciato include i prossimi Dune: Parte Tre, Supergirl, Mortal Kombat II, Godzilla x Kong: Supernova, A Minecraft Movie 2, The Batman – Part II e Man of Tomorrow. Tuttavia, Sarandos ha lasciato intendere che le uscite future potrebbero subire variazioni, affermando che “penso che le finestre [di uscita] evolveranno per diventare molto più favorevoli ai consumatori”.

Sebbene gli abbonamenti a Netflix cambieranno molto probabilmente una volta concluso l’accordo, questa assicurazione non significa necessariamente che i prezzi rimarranno gli stessi per tutto il prossimo anno. Dopo aver introdotto un livello supportato dalla pubblicità alla fine del 2022, Netflix ha istituito una serie di aumenti periodici dei prezzi, l’ultimo dei quali avrà luogo nel gennaio 2025, dopo l’eliminazione del livello più economico senza pubblicità nel luglio 2024.

Data la natura in continua evoluzione del modello di abbonamento, non vi è alcuna garanzia che i prezzi di Netflix rimarranno invariati entro la fine del 2026. Non è chiaro se HBO Max si fonderà completamente con la piattaforma dopo tale data (come Hulu e Disney+ nel 2026), portando potenzialmente a un altro aumento dei prezzi, ma se l’accordo otterrà la piena approvazione, è certo che si profilerà all’orizzonte un cambiamento di grande portata.