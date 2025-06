Carrie: Mike Flanagan annuncia l’inizio delle riprese e mostra il logo ufficiale della serie

Mike Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Hill House) ha annunciato che le riprese del suo adattamento per il piccolo schermo del primo romanzo di Stephen King, Carrie, sono iniziate. Il regista ha condiviso l’immagine di un ciak sui social media, rivelando un primo sguardo al logo ufficiale della serie.

Summer H. Howell (Hunter Hunter, Curse of Chucky) interpreterà Carrie White, un’adolescente telecinetica e problematica, e il resto del cast principale è stato annunciato di recente da Amazon.

La serie vedrà anche la partecipazione di Samantha Sloyan (La caduta della casa degli Usher) nel ruolo della madre religiosa di Carrie, Margaret White; di Alison Thornton (Girlfriend’s Guide to Divorce) nel ruolo di Chris Hargensen; di Thalia Dudek (L’impiccato) nel ruolo di Emaline; di Siena Agudong (Sidelined: The QB and Me) nel ruolo di Sue Snell; di Amber Midthunder (Legion su FX) nel ruolo di Miss Desjardin; di Josie Totah (The Buccaneers su AppleTV+) nel ruolo di Tina; di Arthur Conti (Beetlejuice – La maledizione della luna) nel ruolo di Billy; di Joel Oulette (Sullivan’s Crossing) nel ruolo di Tommy; e di Matthew Lillard (Scream) nel ruolo del preside Grayle.

La sinossi di questo nuovo adattamento recita: “Una rivisitazione audace e attuale della storia della liceale disadattata Carrie White (Howell), che ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre autoritaria. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie si ritrova a dover affrontare il panorama alieno di una scuola superiore pubblica, uno scandalo di bullismo che sconvolge la sua comunità e l’emergere di misteriosi poteri telecinetici”.

Flanagan e King, che hanno recentemente collaborato all’imminente The Life of Chuck, stanno sviluppando il racconto soprannaturale di una storia di rabbia come una serie di otto episodi per Amazon, con Flanagan a bordo come showrunner e produttore esecutivo.

L’adattamento del 1976 di Brian De Palma del libro è ampiamente considerato uno dei migliori adattamenti di King, con Sissy Spacek che offre un’interpretazione terrificante e tragica nei panni della protagonista, che inizia a manifestare distruttive capacità telecinetiche dopo essere stata vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di classe e tormentata dalla madre prepotente e fanatica. Tra i protagonisti figurano anche John Travolta, Piper Laurie, Amy Irving, Nancy Allen, Betty Buckley e William Katt.

Il massacro culminante del film è spesso considerato una delle scene più iconiche della storia del cinema. Il sequel del 2002, The Rage: Carrie 2, non è stato ben accolto, e meno si parla del remake del 2013 con Chloë Grace Moretz e Julianne Moore, meglio è.

Mike Flanagan ha già diretto il sequel di Shining di King, Doctor Sleep e Gerald’s Game. Si vocifera che stiano anche discutendo di una nuova versione de La Torre Nera.