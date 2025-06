The Dark Tower: Mike Flanagan aggiorna sul progetto e promette di non deludere i fan di Stephen King

The Dark Tower del 2017 aveva tutte le carte in regola per essere un grande film e avrebbe dovuto dare il via a un nuovo franchise che si sarebbe espanso tra cinema e streaming. Purtroppo, si è rivelato un disastro che nemmeno i protagonisti di serie A Idris Elba e Matthew McConaughey sono riusciti a salvare.

Di conseguenza, la saga, basata su un’incredibile serie di romanzi di Stephen King, è finita nel dimenticatoio. Con un incasso mondiale di 113,2 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di 66 milioni di dollari, è facile capire perché la maggior parte degli studios abbia avuto scarso interesse a riprendere da dove il film si era interrotto.

Il regista Mike Flanagan, che in precedenza ha adattato i romanzi di King “Gerald’s Game”, “Doctor Sleep” e “The Life of Chuck”, ha annunciato di aver opzionato i diritti per una potenziale serie Prime Video alla fine del 2022. Da allora ha condiviso alcuni aggiornamenti minori, confermando di aver scritto le sceneggiature per la serie. Ora, Flanagan non ha fornito una tempistica precisa per l’inizio della produzione, ma ha assicurato ai fan che sta continuando a lavorare duramente a quello che sembra un adattamento ambizioso.

“Non è che l’abbia messo da parte. È solo che è una cosa così grande, è come costruire una petroliera”, ha detto Flanagan a proposito del suo approccio a The Dark Tower. “Abbiamo continuato a lavorarci per tutto questo tempo. È solo che, è così grande. È in continua lavorazione, e potete star certi che, per quanto vorrete chiederglielo, Stephen King me ne chiederà sempre di più, e non lo deluderò.”

Nel 2022, Flanagan ha confermato che la sua versione di The Dark Tower durerà “almeno cinque stagioni“. Ha aggiunto: “Ho una sceneggiatura pilota di cui sono entusiasta e una scaletta molto dettagliata per la prima stagione e una più ampia per le stagioni successive.”

“L’ho sognato. Quella prima inquadratura, che arriva proprio dalla prima incredibile frase del primo libro, The Gunslinger, ho quell’immagine che mi ronza in testa da quando ero studente universitario”, ha continuato Mike Flanagan. “Prima o poi dovrò uscirne, devo davvero togliermela dalla testa. La sceneggiatura dell’episodio pilota è una delle cose su cui ho preferito lavorare.”

The Dark Tower dovrà essere un successo perché qualsiasi streamer si impegni a raccontare questa storia in più stagioni, e Flanagan dovrà probabilmente consegnare un lotto di episodi alla volta. È una storia complessa che richiederà probabilmente un budget elevato; fortunatamente, è passato abbastanza tempo dal film del 2017 da far sembrare questa versione qualcosa di nuovo. Flanagan, tuttavia, ha ottenuto un enorme successo in streaming con le sue serie Netflix, The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher.

Incorporando temi tratti da diversi generi, tra cui dark fantasy, fantascienza, horror e western, The Dark Tower racconta la storia di un “pistolero” e della sua ricerca di una torre, la cui natura è sia fisica che metaforica. La serie ha creato il Multiverso di King e, così facendo, collega molti dei suoi altri romanzi (molto prima che Hollywood si accorgesse dell’idea).