Lanterns, le riprese terminano a luglio, a inizio 2026 l’anteprima

L’attesissima serie HBO Lanterns diventerà una pietra miliare cosmica del nuovo Universo DC (DCU) di James Gunn e Peter Safran, offrendo una rivisitazione innovativa e realistica dell’iconica mitologia di Lanterna Verde. Le riprese della serie Lanterns di HBO termineranno a luglio 2025.

A differenza dei precedenti adattamenti, questa serie è descritta come una storia poliziesca con un tono crudo, in stile True Detective. Seguirà due leggendarie Lanterne Verdi, Hal Jordan e John Stewart, mentre svelano un oscuro mistero legato alla Terra.

La trama è incentrata su un omicidio apparentemente isolato nel cuore dell’America, in particolare in Nebraska. Questo crimine locale trascinerà il veterano membro del Corpo delle Lanterne Verdi Hal Jordan (Kyle Chandler) e la sua nuova recluta, John Stewart (Aaron Pierre), in rivelazioni più profonde e sinistre.

La serie, composta da otto episodi, promette di collegare questa indagine ambientata sulla Terra alla trama più ampia del Capitolo Uno del DCU: Dei e Mostri. In una recente intervista, l’attore J. Alphonse Nicholson, che interpreta il padre di John Stewart nell’imminente serie drammatica spaziale, ha confermato che le riprese della serie termineranno a luglio.

Nicholson ha confermato che apparirà in diversi episodi, affermando: “Sono in diversi episodi e ho una forte presenza nella storia. Sono davvero entusiasta di essere nella mia “borsa da padre” ora che interpreto un padre… Abbiamo quasi finito. Le riprese termineranno a luglio. Ho ancora un episodio da girare.”

Oltre a Chandler, Pierre e Nicholson, il cast di spicco include anche Kelly Macdonald nel ruolo dello sceriffo Kerry, un personaggio chiave nel mistero locale.

I fan vedranno anche Nathan Fillion riprendere il ruolo del ruvido Guy Gardner, collegando Lanterns alla sua apparizione nel prossimo film di Superman.