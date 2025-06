Weapons: trailer del nuovo horror dal regista di Barbarian

Dalla New Line Cinema e Zach Cregger, la mente originale dietro “Barbarian”, arriva un nuovo horror/thriller: “Weapons”. Quando tutti i bambini di una stessa classe, tranne uno, scompaiono misteriosamente nella stessa notte esattamente alla stessa ora, l’intera comunità si ritrova a interrogarsi su chi – o cosa – sia responsabile della loro sparizione. Il film è interpretato da Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, con Benedict Wong e Amy Madigan.

Cregger firma la regia del film da una sua sceneggiatura originale. Lo stesso Cregger è produttore del film insieme a Roy Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitz e Raphael Margules. Michelle Morrissey e Josh Brolin sono i produttori esecutivi. Il team creativo dietro la macchina da presa include il direttore della fotografia Larkin Seiple, lo scenografo Tom Hammock, il montatore Joe Murphy e la costumista Trish Sommerville. Le musiche sono di Ryan Holladay, Hays Holladay e Zach Cregger. New Line Cinema presenta una produzione Subconscious/Vertigo Entertainment/BoulderLight Pictures, un film di Zach Cregger, “Weapons”. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà nelle sale italiane il 6 agosto.

Cosa significa questo trailer per Weapons

Questo trailer completo di Weapons conferma diversi dettagli della trama che erano stati già intuiti dal teaser e dalle prime fotografie. Il narratore menziona direttamente che alle 2:17 del mattino tutti i ragazzi escono di casa. Questo orario era già stato visto sull’orologio in una delle prime immagini del film. Poiché gran parte della pubblicità finora ha sottolineato l’ora in cui i ragazzi escono di casa, sembra probabile che questo orario avrà un ruolo significativo nella trama.

Il trailer completo offre anche un’anteprima più dettagliata dell’esperienza di Justine Gandy, l’insegnante la cui classe scompare. Il trailer la mostra per la prima volta in un’immagine inquietante in cui entra in un’aula vuota. Più tardi, sembrano esserci delle accuse quando qualcuno durante una riunione scolastica dice: “Non capisco proprio. Perché proprio la sua classe, perché solo la sua?” Il personaggio viene poi visto piangere in macchina e svegliarsi con degli incubi, a dimostrazione di quanto la scomparsa la stia colpendo profondamente. Weapons seguirà il viaggio di Justine mentre si svela l’orrore.