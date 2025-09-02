HomeSerie TvNews

Chad Powers: trailer della nuova serie comedy con Glen Powell

Glen Powell in Chad Powers
Guarda il trailer di Chad Powers, la nuova serie comedy originale con protagonista Glen Powell, che debutterà martedì 30 settembre con due episodi, in esclusiva su Disney+ a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti. I nuovi episodi saranno disponibili ogni martedì.

La trama della serie Chad Powers

Dopo otto anni dall’errore imperdonabile che ha stroncato la sua promettente carriera nel college football, il quarterback di successo Russ Holliday cerca di rivivere i suoi sogni travestendosi da Chad Powers, uno stravagante giocatore di talento che entra a far parte di una squadra in difficoltà, i South Georgia Catfish.

Chad Powers è prodotta dai co-creatori ed executive producer Glen Powell e Michael Waldron. Eli Manning ricopre il ruolo di executive producer insieme a Peyton Manning, Jamie Horowitz e Ben Brown di Omaha Productions e a Burke Magnus, Brian Lockhart e Kati Fernandez di ESPN. Waldron e Adam Fasullo sono gli executive producer per Anomaly Pictures. Luvh Rakhe è executive producer e Tony Yacenda regista ed executive producer. La serie vede come protagonista Powell, che è anche co-creatore, co-sceneggiatore ed executive producer con la sua società di produzione Barnstorm Productions.

La serie è interpretata da Glen Powell nel ruolo di “Russ Holliday/Chad Powers”, Perry Mattfeld in quello di “Ricky”, Quentin Plair nei panni di “Coach Byrd”, Wynn Everett in quelli di “Tricia Yeager”, Frankie A. Rodriguez nel ruolo di “Danny” e Steve Zahn in quello di “Coach Jake Hudson”.

