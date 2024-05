Glen Powell: 10 cose che forse non sai sull’attore

Versatile, intelligente, divertente e ricco di fascino, Glen Powell è senza ombra di dubbio tra gli attori più richiesti del momento. Grazie ad una serie di progetti e ruoli particolarmente azzeccati, l’attore ha negli ultimi anni conosciuto una crescente popolarità, che lo ha portato ora ad essere protagonista di diversi importanti film e ad avere già altri interessanti progetti in lavorazione. Questo perché Powell ha dimostrato di sapersi adattare a generi sempre diversi, fornendo interpretazioni convincenti e memorabili.

Ecco 10 cose che forse non sai su Glen Powell

Glen Powell: i suoi film da attore e doppiatore

1. Ha recitato in celebri film. Powell debutta al cinema nel 2003 con un ruolo in Missione 3D – Game Over. Successivamente ottiene piccoli ruoli nei film Fast Food Nation (2006), L’amore giovane (2006), regia di Ethan Hawke, The Great Debaters (2007), regia di Denzel Washington, e Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno (2012), regia di Christopher Nolan. Ottiene poi una prima notorietà recitando in I mercenari 3 (2014), con Sylvester Stallone, per poi prendere parte ai film Un poliziotto ancora in prova (2016), Tutti vogliono qualcosa (2016), Il diritto di contare (2016), Castello di sabbia (2017), Come far perdere la testa al capo (2018) e Top Gun: Maverick (2022), con Tom Cruise. Dopo quest’ultimo film ottiene ruoli da protagonista in Hit Man (2023), Tutti tranne te (2023) e Twisters (2024).

2. Ha lavorato anche come doppiatore, sceneggiatore e produttore. Oltre ad aver recitato davanti la macchina da presa, in diverse occasioni Powell si è distinto anche come doppiatore. Ciò è avvenuto per le serie animate Tutti pazzi per Re Julien (2017), Jurassic World – Nuove avventure (2020-2022) e per il film Apollo 10½ (2022). Powell ha poi collaborato alla sceneggiatura di Hit Man, di cui è anche produttore. Ha poi ricoperto quest’ultimo ruolo anche per i film Sulle ali dell’onore (2022) e The Blue Angels (2024). Sarà poi sceneggiatore e produttore del film Captain Planet.

Glen Powell e Sydney Sweeney in Tutti tranne te

3. Hanno volutamente alimentato le voci su una loro relazione. Il film Tutti tranne te è stato uno dei maggiori successi degli ultimi anni per una rom-com. Il merito è da ritrovarsi anche nel fatto che Powel e Sweeney hanno fatto in modo che la relazione dei loro personaggi fosse sfociata in una loro relazione fuori dal set. “La gente vuole che quello che c’è sullo schermo ci sia anche fuori dallo schermo, e a volte bisogna solo fare un po’ di leva in tal senso e ha funzionato meravigliosamente”, ha dichiarato Powell in un’intervista al New York Times.

Glen Powell in Top Gun: Maverick

4. Tom Cruise gli ha offerto un ruolo nel film. Per l’importante ruolo del figlio di Goose, Bradley “Rooster” Bradshaw, è stato scritturato l’attore Miles Teller, battendo candidati del calibro di Nicholas Hoult e lo stesso Glen Powell. Quest’ultimo, però, è stato poi scritturato in questo film in un ruolo riscritto appositamente per lui, avendo impressionato Cruise, il produttore Jerry Bruckheimer e i dirigenti della Paramount Pictures e della Skydance con i suoi provini. L’attore ha così avuto modo di interpretare Jake “Hangman” Seresin, ottenendo grande popolarità.

Glen Powell è un sicario in Hit Man

5. Ha interpretato più “versioni” dello stesso personaggio. Nella commedia Hit Man (qui la recensione), di cui è anche sceneggiatore insieme al regista Richard Linklater, Powell interpreta Gary Johnson, professore universitario e tecnico che ha come secondo lavoro quello di essere un finto sicario sotto copertura. Per via di ciò, nel film il suo Gary assume diverse personalità, cambiando continuamente di aspetto. Powell ci ha infatti tenuto a dar vita a versioni molto diverse tra loro, cammuffandosi e divertendosi con trucchi e acconciature sempre diverse.

Glen Powell ha avuto un ruolo in I mercenari 3

6. Ha avuto un ruolo di rilievo nel terzo film, ma non nel quarto. In I mercenari 3 Powell ha interpretato il ruolo di Thorn, un hacker, alpinista e pilota di droni altamente qualificato. Il personaggio ha permesso all’attore di mettere in mostra le proprie capacità fisiche, destreggiandosi con un ruolo che ha richiesto anche una forte preparazione fisica per certe scene. Nonostante alla fine Thorn diventi un membro ufficiale della squadra, il personaggio non è comparso in I mercenari 4.

Glen Powell ha recitato in Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno

7. Temeva di essersi seriamente infortunato sul set. Quando ancora era un attore poco noto, Powel ha avuto l’occasione di fare un cameo nel film Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, più precisamente nella sequenza ambientata alla Borsa valori, dove figura anche il Bane di Tom Hardy. In essa, Powell viene malmenato da quest’ultimo ma a quanto pare il pestaggio finì con l’essere involontariamente realistico e dopo una botta alla testa l’attore temette di aver subito un trauma cranico. Nolan, a quel punto, interruppe le riprese e mando Powell a farsi visitare.

Glen Powell è su Instagram

8. Ha un profilo sul social network. L’attore è naturalmente presente sul social network Instagram, con un profilo seguito attualmente da 1.6 milioni di persone. Su tale piattaforma egli ha ad oggi pubblicato oltre trecento post, tutti relativi alle sue attività come attore o modello. Si possono infatti ritrovare diverse immagini relative a momenti trascorsi sul set ma anche foto promozionali dei suoi progetti. Seguendolo si può dunque rimanere aggiornati sulle sue attività.

Glen Powell ha una fidanzata?

9. È molto riservato sulla sua vita privata. In questi anni Powell ha dimostrato di non essere quel tipo di persona che condivide dettagli della propria vita sentimentale. Di lui, ad oggi, sappiamo solo che ha frequentato la modella Gigi Paris dal 2019, ma nell’aprile del 2023 è stata resa nota la loro separazione. Da quel momento ad oggi l’attore sembra essere ancora single, anche se negli scorsi mesi si era parlato di una possibile relazione con la collega Sydney Sweeney ma, come già accennato, la cosa si è rivelata non vera.

Glen Powell: età, altezza e fisico dell’attore

10. Glen Powell è nato il 21 ottobre 1988 a Austin, in Texas, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1,83 metri. Per quanto riguarda la sua “situazione fisica”, Powell non ha mai nascosto di possedere una corporatura particolarmente muscolosa, mostrata sia in alcuni suoi film che sui propri canali social. Ma l’attore non sembra essere a fare di ciò il motivo del suo successo e anzi ha dimostrato di possedere un’acuta intelligenza nello scegliere progetti che non valorizzino solo il suo fascino.

Fonti: IMDb, Instagram