Spider-Man: Brand New Day ha concluso le riprese, il ritorno di Tom Holland nel MCU è sempre più vicino

Spider-Man: Brand New Day avrebbe ufficialmente terminato le riprese principali, segnando un passo decisivo verso il grande ritorno di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe. Assente dal franchise dal 2021, l’attore tornerà nei panni dell’arrampicamuri nel 2026 con uno dei film più attesi della Fase 6.

La notizia arriva da un post — poi eliminato — pubblicato su Instagram da Ziyi Cao, assistente del regista Destin Daniel Cretton, che ha condiviso l’emozione dell’ultimo giorno di produzione. “Il wrap è sempre così emozionante. Come qualcuno che fa fatica a dire addio, questa volta sono rimasta più a lungo ad abbracciare molte persone… È stato un passo avanti,” ha scritto. “È una troupe fantastica. Amo quanto… neurodivergente sia risultata. Mi sono divertita moltissimo. Mi mancherete (ma solo per poco). Che i nostri percorsi si incrocino ancora.”

Le riprese principali erano iniziate nell’agosto 2025, quando Sony Pictures e Marvel Studios avevano annunciato ufficialmente l’avvio della produzione, svelando anche il nuovo costume di Holland per il film. Concluse ora le riprese di Spider-Man: Brand New Day, il solo titolo della Multiverse Saga che deve ancora entrare in produzione resta Avengers: Secret Wars.

Il cast del nuovo capitolo dedicato a Peter Parker accoglierà numerose new entry, tra cui Sadie Sink, Liza Colón-Zayas e Tramell Tillman, tutti in ruoli ancora tenuti nel massimo riserbo. Confermato anche Marvin Jones III, voce di Tombstone in Spider-Man: Into the Spider-Verse, che debutterà finalmente in live-action come villain del film.

La trama di Brand New Day rimane completamente avvolta nel mistero, ma si sa che sarà l’ultimo film del MCU prima degli attesissimi eventi di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Secondo alcuni rumor, Sadie Sink potrebbe comparire nel finale della Fase 6, anche se Marvel Studios non ha ancora ufficializzato nulla. Resta invece da capire se e come Tom Holland sarà coinvolto nei futuri team-up degli Avengers: Doomsday ha terminato le riprese a settembre 2025, mentre Secret Wars entrerà in produzione la prossima estate.

Spider-Man: Brand New Day arriverà nei cinema il 31 luglio 2026.