Chicago Fire, PD & Med: confermate le date di uscita su NBC nell’autunno 2025

Sono state confermate le date di debutto autunnali 2025 per Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med sulla NBC, rivelando quando tornerà il franchise One Chicago. Tutti e tre gli show dell’universo condiviso torneranno questo autunno con nuovi episodi. Tutti e tre gli show sono ambientati nel più ampio universo di Dick Wolf, che include Law & Order e FBI.

Ora, la NBC conferma che tutte e tre le serie dell’universo One Chicago torneranno sulla NBC nella serata di mercoledì 1 ottobre. La stagione 11 di Chicago Med inizierà alle 20:00, la stagione 14 di Chicago Fire alle 21:00 e la stagione 13 di Chicago P.D. alle 22:00. Tutte e tre le serie promettono un ritorno spettacolare.

Cosa significa la data di ritorno dell’universo One Chicago per tutte e tre le serie

I prossimi episodi dell’universo One Chicago promettono di continuare molte storie importanti delle stagioni precedenti. Chicago Med – stagione 11, ad esempio, continuerà a seguire gli elementi irrisolti della vita quotidiana dei suoi personaggi principali. Tra questi, la gravidanza di Hannah e la vita personale di Daniel potrebbero assumere un ruolo più importante. Anche altri personaggi, come Lenox e Frost, potrebbero ottenere maggiore attenzione.

Lo stesso si può dire per la stagione 14 di Chicago Fire, che senza dubbio manterrà Severide come punto di riferimento principale per il resto della caserma 51. Tuttavia, Daniel Kyri e Jake Lockett non torneranno dopo la fine della stagione 13, lasciando un vuoto nella squadra che dovrà essere colmato all’inizio della stagione.

Infine, la stagione 13 di Chicago P.D. continuerà a vedere Hank Voight alla guida della sua squadra nelle ore buone e in quelle cattive, con la possibilità di un ruolo più importante per i nuovi arrivati come l’agente Kiana Cook. La trama esatta dei prossimi episodi della serie, tuttavia, rimane ancora sconosciuta al momento della stesura di questo articolo. Tutte e tre le serie promettono però drammi ad alta tensione e dilemmi con cui tutti i personaggi dovranno confrontarsi.