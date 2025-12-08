Grey’s Anatomy: Kate Walsh torna nei panni di Addison Montgomery dopo tre anni. Ecco quando la rivedremo

Grey’s Anatomy si prepara a un ritorno molto atteso dai fan storici: Kate Walsh riprenderà il ruolo dell’iconica OB/GYN e chirurga neonatale Addison Montgomery in un nuovo episodio della stagione 22, in onda il 29 gennaio 2026. A riportarlo è Variety, confermando che l’attrice apparirà come guest star nell’episodio intitolato “Strip That Down”. I dettagli sulla trama del suo ritorno restano al momento top secret.

Il medical drama creato da Shonda Rhimes continua ad attraversare una fase di forte rinnovamento del cast. Negli anni, Grey’s Anatomy ha visto l’uscita di scena di numerosi volti storici come Sandra Oh, Justin Chambers, T. R. Knight, Patrick Dempsey, Sara Ramirez, Eric Dane, Chyler Leigh e Jessica Capshaw. Oggi, gli unici membri originali presenti a tempo pieno sono Chandra Wilson e James Pickens Jr., mentre Ellen Pompeo compare saltuariamente e mantiene la voce narrante delle puntate.

Walsh, arrivata inizialmente come guest nel finale della prima stagione, ha rapidamente conquistato il pubblico grazie alla storyline che la vedeva nei panni della moglie di Derek Shepherd, introducendo uno dei triangoli amorosi più celebri della storia della TV. Il successo del personaggio ha portato allo spin-off Private Practice, incentrato sulla nuova vita di Addison in California. Dopo la chiusura della serie nel 2013, l’attrice ha proseguito una carriera ricca di ruoli in film e serie come Fargo, 13 Reasons Why, The Umbrella Academy ed Emily in Paris.

La sua ultima apparizione in Grey’s Anatomy risale alle stagioni 18 e 19, dove aveva avuto una presenza ricorrente. Il fatto che torni nuovamente, anche se per un solo episodio, alimenta la possibilità — già discussa dai fan — di un coinvolgimento più ampio nei prossimi archi narrativi.

In una serie in cui nessun personaggio è mai davvero “fuori scena” (persino Derek è tornato in una delle sequenze oniriche più emotive dello show), il ritorno di Kate Walsh non poteva che essere accolto con entusiasmo dalla community.

Grey’s Anatomy tornerà sugli schermi americani l’8 gennaio 2026 alle 22:00 su ABC, prima del debutto dell’episodio con il grande ritorno di Addison.