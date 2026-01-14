Creature Commandos – Stagione 2: James Gunn rivela dove si colloca nella timeline

Alla fine del 2024, i DC Studios hanno lanciato il DCU con Creature Commandos. La serie animata ha ricevuto recensioni entusiastiche e una seconda stagione è stata annunciata prima della messa in onda del finale. In quell’episodio, La Sposa è stata presentata alla sua nuova squadra: Weasel, Doctor Phosphorus, un G.I. Robot aggiornato e imponente, Nosferata, Khalis e King Shark della Suicide Squad.

Al co-CEO della DC Studios e creatore della serie, James Gunn, è ora stato recentemente chiesto quando rivedremo la Task Force M, e lui ha risposto a un fan su Threads: “Quando avremo finito di animare la nuova stagione, che è attualmente in produzione”. Insistendo sul fatto di sapere dove si colloca la seconda stagione nella timeline della DCU, Gunn ha confermato che sarà ambientata dopo gli eventi della seconda stagione di Peacemaker.

C’era da aspettarselo, data la struttura lineare del franchise, ma è comunque interessante, soprattutto perché la serie HBO Max si è conclusa con l’introduzione di Salvation. Amanda Waller ha formato la Task Force M e, con il nuovo capo dell’A.R.G.U.S., Rick Flag Sr., che ha bloccato i metaumani in quella realtà parallela, la sua presenza non promette nulla di buono per i mostri che compongono questa squadra. Anche se non scommetteremmo sul fatto che la seconda stagione di Creature Commandos si svolgerà in Salvation, dobbiamo credere che incomberà sulle teste della squadra quando verrà rimandata in azione.

È stato precedentemente riportato che anche Captain Atom apparirà nella serie animata quando tornerà. A quanto pare, avremo la versione di Nathaniel Adam del personaggio, che ha fatto il suo debutto in History of the DC Universe #2 nel 1987. Sulla pagina, è un eroe collegato e alimentato dal Campo Quantico, il risultato di un progetto segreto del governo. Non resta allora che attendere maggiori aggiornamenti per scoprire come si svilupperà la storia legata a questi personaggi e quali implicazioni potrà avere per il futuro del DCU.