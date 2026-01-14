10 domande senza risposta che ci ha lasciato il finale di Stranger Things

Stranger Things è ufficialmente giunto al termine, ma restano ancora alcune domande sulla serie che meritano una risposta. Dopo cinque stagioni di caos nel Sottosopra e viaggi tra dimensioni diverse, Stranger Things ha concluso la sua storia con un finale epico. Tuttavia, per molti spettatori i fili narrativi rimasti aperti lasciano intendere che potrebbe esserci ancora un altro finale in arrivo.
Il finale ha sollevato diversi interrogativi che meritano un’analisi più approfondita, che si tratti di destini dei personaggi mai chiariti o di improvvisi cambiamenti nella memoria collettiva di Hawkins. Sebbene la conclusione abbia offerto una chiusura dopo anni di lotta per la sopravvivenza, queste domande irrisolte lasciano spazio a ulteriori interpretazioni di alcune linee narrative della serie.
Perché Hawkins accetta improvvisamente l’Hellfire Club?
La città ha passato gran parte della quarta stagione odiando pubblicamente l’Hellfire Club di Stranger Things dopo l’omicidio di Chrissy Cunningham. I cittadini di Hawkins lo avevano etichettato come una setta satanica e ogni manifestazione pubblica legata al club veniva brutalmente vandalizzata. All’inizio della quinta stagione, Dustin viene addirittura picchiato per aver indossato una maglietta dell’Hellfire Club.
Eppure, durante il discorso di diploma di Dustin nel finale di Stranger Things, il ragazzo mostra con orgoglio la sua maglietta con la scritta “Hellfire Lives”, ricevendo applausi dal pubblico. Nessuno esprime dissenso, nonostante in passato la città avesse fatto di tutto per schierarsi contro il club.
Dal momento che Hawkins non è mai venuta a conoscenza delle attività soprannaturali in corso, è improbabile che i cittadini abbiano capito che Eddie fosse un eroe. Poiché la serie non fornisce alcuna spiegazione, viene spontaneo chiedersi se manchi un pezzo di storia avvenuto fuori scena.
Come ha fatto Hopper a tornare nella polizia di Hawkins?
Hopper è stato dato per morto per due anni dopo essere stato fatto prigioniero dai russi. Sebbene sia poi tornato a Hawkins, all’inizio della quinta stagione vive nascosto. Si fa crescere persino la barba per risultare irriconoscibile, segno evidente del suo desiderio di non attirare l’attenzione.
Arrivando all’epilogo, però, Hopper socializza tranquillamente in città ed è di nuovo in uniforme da capo della polizia, la stessa con cui aveva iniziato la serie. Tutti sembrano aver accettato senza problemi il suo ritorno, il che suggerisce che sia stato reintegrato ufficialmente. Resta però il dubbio su come abbiano spiegato la sua lunga assenza e la sua morte “confermata”.
Perché Steve allena una squadra di baseball?
Steve non ha mai mostrato alcun interesse per il baseball. Al liceo era una star del basket e continuava a frequentare le partite della Hawkins High anche dopo il diploma. Nell’epilogo scopriamo invece che Steve allena una squadra di baseball, una scelta che appare piuttosto fuori luogo.
L’unico vero legame di Steve con il baseball è il suo iconico bastone chiodato, usato per combattere. Forse ha sviluppato una passione per lo sport dopo aver affrontato Vecna, oppure aveva semplicemente bisogno di un lavoro per restare a Hawkins. In ogni caso, il cambiamento risulta piuttosto improvviso.
Come ha fatto Max a diplomarsi in tempo?
Max è rimasta in coma per quasi due anni. È praticamente impossibile che sia riuscita a recuperare il programma scolastico in così poco tempo, soprattutto considerando che non era una studentessa modello e non dava priorità alla scuola.
La serie mostra che le lezioni proseguono normalmente anche dopo l’attacco a Max e la divisione di Hawkins in quattro parti. Il carico di studio delle superiori è elevato, e Max ha sicuramente dovuto affrontare un percorso di riabilitazione intenso per tornare alla normalità, lasciandole poco tempo ed energie per dedicarsi ai compiti.
Qual è il significato del 6 novembre?
Henry Creel rapì Will per la prima volta il 6 novembre 1983 e pianificò anche la battaglia finale della quinta stagione per la stessa data. Sappiamo che il 6 novembre è importante, ma non viene mai spiegato il perché. La risposta potrebbe arrivare dal prequel teatrale di Broadway, Stranger Things: The First Shadow.
Lo spettacolo esplora gli eventi legati alla recita scolastica menzionata brevemente nel Volume 1. Durante il liceo, Joyce diresse uno spettacolo che vedeva tra i protagonisti Hopper, i genitori di Mike e, soprattutto, Henry Creel. Anche quella rappresentazione ebbe luogo il 6 novembre 1959.
Qualcosa di significativo accadde a Henry quella notte, ed è probabile che sia l’evento che lo ha legato a quella data. Anche anni dopo, il trauma emotivo potrebbe aver mantenuto il 6 novembre impresso nella sua mente.
Che fine hanno fatto la Dottoressa Kay e gli agenti del governo?
Il governo entra in scena nella quarta stagione dando la caccia a Undici, mostrando fin da subito di essere una minaccia concreta. Nella quinta stagione diventa ancora più aggressivo e pericoloso, soprattutto sotto la guida di Kay. Il loro obiettivo era trovare Undici, eliminando chiunque si mettesse sulla loro strada.
Poi, improvvisamente, scompaiono. Nell’epilogo non c’è traccia di loro, nonostante poco prima avessero preso il controllo dell’intera città. È difficile credere che Kay e il suo esercito abbiano semplicemente lasciato andare i protagonisti dopo la “morte” di Undici e la distruzione del Sottosopra. È altrettanto improbabile che abbiano abbandonato Hawkins senza spiegazioni dopo tutto ciò che avevano fatto.
Che fine ha fatto la famiglia di Derek?
Nel Volume 1, Joyce e i ragazzi legano Derek e la sua famiglia in un fienile per usarli come esca. Una volta messo in atto il piano, la storia sembra andare avanti senza ulteriori conseguenze. Sappiamo che Derek è sopravvissuto, ma non viene mai detto nulla sul destino della sua famiglia, né se siano ancora vivi. Nell’epilogo non compaiono, il che lascia aperta l’ipotesi che non ce l’abbiano fatta.
Henry mostra a Derek una visione in cui la sua famiglia è morta, con gli occhi cavati nello stile tipico di Vecna. Tuttavia, Henry ha dimostrato più volte di mentire, e potrebbe essere stato solo un tentativo disperato di manipolarlo. Resta comunque una possibilità concreta, soprattutto perché il demogorgone mandato da Henry entra proprio nel fienile dove la famiglia era legata. E se Henry ha ucciso la sua stessa famiglia, potrebbe uccidere chiunque.
Dov’è finito il dottor Owens?
Il dottor Owens è stato un personaggio chiave nella quarta stagione, offrendo a Undici un supporto che il dottor Brenner non era mai stato in grado di darle. Introdotto nella seconda stagione come membro del laboratorio di Hawkins, Owens si è dimostrato empatico, vedendo Undici come una persona e non come un semplice mezzo per accedere ad altre dimensioni. Voleva salvare Hawkins senza sacrificare la sua felicità.
Eppure, nella quinta stagione, Owens è completamente assente. Si trovava al Progetto Nina quando il governo ha attaccato nella quarta stagione, ma il suo destino non viene mai chiarito. Proprio nella stagione più importante per Undici, Owens non viene nemmeno menzionato.
Perché Will non è stato influenzato dalla morte di Vecna?
Durante lo scontro finale con Vecna, Will sembra stare perfettamente bene, allontanandosi senza ferite né conseguenze evidenti. Sebbene questo contribuisca a un lieto fine, contraddice quanto visto in precedenza, dato che Will è sempre stato influenzato dal Sottosopra, soprattutto quando entrava in contatto con la mente di Vecna.
In passato, Will aveva perso conoscenza dopo aver salvato Max e Holly da Henry, nonostante fosse rimasto nella sua mente solo per pochi istanti. Dopo ogni confronto diventava debole, e quando Vecna o un demogorgone soffrivano, anche Will ne subiva gli effetti. Henry muore in modo estremamente doloroso, ma Will non mostra alcuna conseguenza.
Perché Henry aveva bisogno di 12 bambini?
Henry Creel è molto preciso nel sostenere di aver bisogno di 12 bambini per realizzare i suoi piani come Vecna. Sappiamo che sceglieva i bambini perché le loro menti erano più facilmente plasmabili, ma non viene mai spiegato perché fosse necessario proprio quel numero. Potrebbe trattarsi di un riferimento al suo iconico orologio a pendolo?
Henry aveva inoltre bisogno di quattro vittime nella quarta stagione di Stranger Things. Quando Max cade in trance, i varchi verso il Sottosopra si aprono e Hawkins viene divisa in quattro. Anche questo elemento non viene mai spiegato, e nessuno dei personaggi sembra metterlo in discussione.