10 domande senza risposta che ci ha lasciato il finale di Stranger Things

Che fine ha fatto la famiglia di Derek?

Nel Volume 1, Joyce e i ragazzi legano Derek e la sua famiglia in un fienile per usarli come esca. Una volta messo in atto il piano, la storia sembra andare avanti senza ulteriori conseguenze. Sappiamo che Derek è sopravvissuto, ma non viene mai detto nulla sul destino della sua famiglia, né se siano ancora vivi. Nell’epilogo non compaiono, il che lascia aperta l’ipotesi che non ce l’abbiano fatta.

Henry mostra a Derek una visione in cui la sua famiglia è morta, con gli occhi cavati nello stile tipico di Vecna. Tuttavia, Henry ha dimostrato più volte di mentire, e potrebbe essere stato solo un tentativo disperato di manipolarlo. Resta comunque una possibilità concreta, soprattutto perché il demogorgone mandato da Henry entra proprio nel fienile dove la famiglia era legata. E se Henry ha ucciso la sua stessa famiglia, potrebbe uccidere chiunque.