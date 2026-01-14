Stranger Things finale: la sceneggiatura dell’ultima puntata non era ancora chiusa, quando sono cominciate le riprese

La sceneggiatura per il finale di Stranger Things non era ancora terminata all’inizio delle riprese. Non sorprende che, volendo ampliare il dibattito su una delle serie più popolari di sempre, un documentario dietro le quinte di Stranger Things – Stagione 5 abbia debuttato su Netflix, svelando i retroscena del finale.

Della durata di due ore e con la maggior parte del cast principale di Stranger Things, con le notevoli eccezioni di David Harbour e Winona Ryder, One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 ​​arriva dopo un finale di serie che ha scatenato accese discussioni online e feroci critiche per le scelte narrative, come la scelta di mantenere ambiguo il destino di Undici (Millie Bobby Brown).

Queste critiche saranno probabilmente alimentate dalla rivelazione, contenuta nel documentario di due ore, che l’episodio 8 della quinta stagione, l’ultimo della serie, è stato girato senza una sceneggiatura completa. Questa è la prima intervista di Montana Maniscalco, un assistente di produzione chiave, che conferma che le riprese sono iniziate senza che la sceneggiatura fosse completa.

Matt Duffer, che ha co-creato il dramma soprannaturale con il fratello Ross Duffer, riflette sul caos della sceneggiatura nel documentario. A un certo punto, difende la situazione con la troupe e dice: “Non è che non sappiamo come finirà. È tutto pianificato”. In un altro punto del documentario, Matt ha espresso il suo pensiero sul fatto che la sceneggiatura non fosse finita: “Non ho mai letto l’ottavo episodio, e lo stiamo solo girando. Non ho mai fatto niente del genere prima. È così strano saltare all’ottavo… Non mi piace. Non mi piace”.

Durante un’intervista più formale, Matt Duffer spiega che l’ultimo episodio è stato creato sotto una pressione insolitamente intensa, sottolineando che la troupe è stata spinta incessantemente dal team e dalle realtà della produzione e di Netflix. Il produttore esecutivo, come riferito a Entertainment Weekly, spiega perché è stata un’esperienza di scrittura eccezionalmente difficile:

Per l’episodio 8 siamo stati costantemente bombardati dalla produzione e da Netflix. È stata la situazione di scrittura più difficile in cui ci siamo mai trovati, non solo perché c’era la pressione di dover assicurarci che la sceneggiatura fosse buona, ma anche perché non c’era mai stato così tanto rumore allo stesso tempo.

